Cosa c'è dietro al calo di Theo Hernandez con il Milan: così può rinascere

In molti si chiedono cosa sia successo a Theo Hernandez, quel terzino devastante che segnava come una punta è sparito. O quasi. Perché qualche lampo in canna ancora c'è, ma ultimamente il rendimento si è alternato tra alti e bassi che hanno fatto storcere il naso ai tifosi.: Fonseca lo schiererà titolare dopo la sosta per le nazionali, durante la quale ha giocato la partita contro Israele rimanendo fuori con l'Italia.

- Secondo il ct della Francia Didier Deschamps: resettare tutto alla fine di ogni partita e ripartire da zero nella gara successiva, con intensità e voglia di vincere al 100%. "Theo ha giocato la prima partita contro Israele non al 100% - ha spiegato l'allenatore della Francia - non voglio specificare il problema che aveva, ma non è al meglio della condizione e per questo contro l'Italia l'ho lasciato tranquillo; era meglio così".

- Non solo quel problema al ginocchio quindi, per il ct Deschamps c'è anche una condizione mentale che non deve essere sottovalutata.: "La stanchezza fisica è sempre esistita, ma quella che è difficile da gestire è la stanchezza psicologica". E chissà che non l'abbia pensato anche Paulo Fonseca quando l'ha lasciato fuori nella gara contro la Lazio, inserendolo nella ripresa prima di quel famoso cooling break.

- Per far rendere al meglio Theo la soluzione potrebbe essere quella di farlo rifiatare un po' in alcune partite, per averlo al top nei big match. Per farlo l'allenatore ha bisogno di un vice Hernandez, un'alternativa sulla fascia sinistra che potrebbe arrivare dal mercato per evitare di adattare esterni abituati a giocare dall'altra parte del campo.: il giocatore piace molto a Fonseca, la base di un prestito può essere la condizione giusta per convincere entrambe le società a sedersi a trattare. Con un terzino sinistro in più Theo Hernandez avrebbe la possibilità di riposarsi ogni tanto, con l'obiettivo di tornare al top.