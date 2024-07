Getty Images

Domenicoscalpita. L’esterno delha ricominciato ad allenarsi dopo l’infortunio e risulta difficile pensare che possa rimanere in Serie B. Proprio la retrocessione dei neroverdi potrebbe abbassare il costo del cartellino rendendola un’occasione d’oro di mercato. Secondo gli esperti disi prospetta un duello tra Juventus e Bologna, entrambe offerte a 2,50 come futura destinazione di Berardi. Insegue a 3,50 la Fiorentina, mentre si sale a 5 su Snai per la Lazio e il Napoli, alla ricerca del sostituto di Lindstrom. Più indietro la pista milanese: il passaggio al Milan è in lavagna a 7,50, mentre l’ipotesi Inter si gioca a 10.