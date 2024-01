Chi sarà il nuovo allenatore del Liverpool? Tutti i nomi per il dopo Klopp

Francesco Guerrieri

Non sono serviti giri di parole a Jurgen Klopp per annunciare l'addio al Liverpool: "La verità è che non ho più le energie necessarie per andare avanti". Sincero, onesto. Ancora qualche mese alla guida dei Reds, poi a fine stagione dirà addio ad Anfield e a tutta la Premier League. Sì, perché non esiste sedersi su un'altra panchina in Inghilterra. Il rapporto che si è creato con i suoi tifosi è troppo forte, per questo l'allenatore tedesco ha spiegato a cuore aperto la sua decisione interrompendo a giugno prossimo il contratto che aveva come scadenza giugno 2026.



XABI ALONSO PER IL LIVERPOOL - Il Liverpool presto volterà pagina, ora è il momento delle riflessioni e valutazioni per scegliere chi prendere dopo Klopp. Il primo nome, quello con una filosofia simile a quella dell’allenatore tedesco, è Xabi Alonso. Con il suo Bayer Leverkusen sta incantando in Bundesliga, è primo davanti a Bayern Monaco e Stoccarda e non ha ancora mai perso una partita in tutta la stagione. In tutte le competizioni. Ha la miglior difesa della Bundes con 14 gol subiti, ne ha fatti 3 in meno del Bayern e gioca un calcio che lascia tutti a bocca aperta. Non solo, da giocatore Xabi Alonso è stato una bandiera del Liverpool dove è stato dal 2004 al 2009 prima di andare al Real Madrid.



GLI ALTRI NOMI PER IL LIVERPOOL - Gli altri allenatori che potrebbero essere adatti per il dopo Klopp a Liverpool sono tutti profili internazionali. Tra le ipotesi c’è Julian Nagelsmann, attuale ct della Germania con la quale ha il contratto in scadenza alla fine dell’Europeo. È senza squadra invece Zinedine Zidane, fermo da un paio d’anni dopo l’esperienza al Real Madrid. Era stato accostato alla Juve e alla nazionale francese, ma al momento è ancora svicolato. Tra i possibili candidati a sorpresa ci sono Flick, Löw e Potter, tutti e tre fermi da tempo e in cerca di riscatto. In Inghilterra hanno accostato al Liverpool anche il nome di De Zerbi, settimo in Premier League a -8 dalla zona europea.