Chiellini: "Leao? Se si vuole vincere può fare solo la riserva. Gli mancano numeri, non è al livello di Vinicius"

24 minuti fa

Intervenuto in diretta su Sky l'ex difensore della Juventus e della Nazionale campione d'Europa in carica, Giorgio Chiellini, ha parlato di alcuni dei protagonisti della nostra Serie A che sono impegnati in Germania in questi Europei 2024. In particolare il difensore è stato molto netto e tranciante sull'esterno d'attacco portoghese del Milan, Rafael Leao che in una squadra che lotta per vincere titoli, ad oggi, non può essere che una buona riserva.



LEAO UN BUON SUBENTRANTE - “Leao? Tutti vorremmo che fosse un po’ più avanti ma non lo è: gli mancano numeri e le potenzialità sono tanto inespresse. Non so se riuscirà mai a fare il click nella testa per fare più gol e assist. A oggi per me è un bel subentrante più che un titolare fisso per una squadra che punta a vincere o un campionato europeo o la Champions League. Se il metro di paragone sono VInicius e Rodrigo, non è al loro livello".