Chiellini torna alla Juventus: ruolo, compiti e con chi lavorerà

Redazione Calciomercato

e la, il binomio si ricompone dopo oltre 800 giorni:A riferire la notizia è La Gazzetta dello Soprt secondo cui Chiellini, che ha chiuso la sua avventura calcistica negli Stati Uniti il mese scorso e sta per compiere 40 anni, alla fine di agosto riprenderà la sua vita a Torino e tornerà ad essere parte integrante della Juve.- Chiellini studierà e. L'ex difensore della Juve e della Nazionale dovrà imparare come funziona il resto della macchina: dagli aspetti finanziari a quelli legati al marketing. Negli USA ha già iniziato a fare esperienza lavorando con i dirigenti dei Los Angeles FC, mentre giocava nella Juve ha conseguito la laurea in Business Administration.

- Negli ambienti bianconeri, sono in molti a intravedere in Chiellini un potenzialebianconero: proprio come il tedesco, che ha trionfato sia sul campo sia come dirigente del Bayern Monaco, l'ex difensore punta a questa doppietta.- Il suo ruolo potrà cambiare con il passare del tempo, ma. Lavorerà principalmente negli uffici della Juventus, interagendo più con Scanavino che con Cristiano Giuntoli o Thiago Motta., il suo focus sarà sulla gestione aziendale dei bianconeri.