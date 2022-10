Sozza (Var: Guida) 6"Non c'era assolutamente il tocco di mano di Barella su tiro di Laurienté, è una gara difficile ma la tiene bene".Orsato (Var: Chiffi) 5"Partita ad altissimo coefficiente di difficoltà, personalità ed esperienza lo aiutano. Sbaglia sul primo gol del Milan, ed è un errore grave: non vede un fallo nettissimo di Hernandez su Cuadrado, forse per eccesso di sicurezza ed egocentrismo, poi l'azione prosegue e finisce quando il pallone esce. Il calcio d'angolo dal quale nasce il gol è una nuova azione, e per questo il Var non può intervenire. Il tocco di mano di Vlahovic sul tiro di Leao mi ha lasciato perplesso: è vero che ha la mano sul petto, ma ho avuto la sensazione che cerchi il pallone col gomito. Forse è poco per dare un rigore, ma diciamo che non ha fatto di tutto per evitare il pallone. Anzi...".Piccinini (Var: Banti) 6"Cinque ammoniti ma partita tranquilla. L'intervento di Orsolini su Rincon non era da rosso".Fourneau (Var: Mazzoleni) 5"Sbaglia sul rosso di Sanabria, e non era neanche lontano dall'azione. Bravo il Var a richiamarlo perché non c'erano gli estremi per l'espulsione. In generale ha invertito diverse rimesse, non mi è piaciuto".Perenzoni (Var: Irrati) 6,5"Bravo Rocchi che fa esordire il miglior arbitro della Can C dell'anno scorso dopo poche partite in B. Si merita il debutto e dirige bene la gara, al di là del rigore per il quale viene giustamente richiamato dal Var: tra corpo e braccio di Rovella non c'è spazio, il penalty non c'era".Ghersini (Var: Nasca) 5"Era un po' in confusione, non è andato bene come nelle ultime prestazioni. C'è un fallo su Ceccherini in occasione del gol di Piatek, si perde un pestone di Candreva a Doig che era assolutamente da rosso. Giusto aver tolto il calcio di rigore per presunto fallo di mano di Radovanovic".Doveri (Var: Di Paolo) 6,5"Lo reputo il numero uno, e anche stavolta ha fatto un'ottima prestazione. Grande personalità, ma gli tolgo mezzo punto perché sbaglia completamente il giallo a Lookman: l'ha ammonito perché pensava prendesse in giro i tifosi avversari con quell'esultanza, ma basta sapere un po' l'inglese e sapere come esulta per capire il senso di quel gesto".Abisso (Var: Di Bello) 6"Non ha arbitrato male, le scelte importanti le ha indovinate tutte; giusto il rigore per l'intervento di Bianchetti su Kvaratskhelia. Non mi è piaciuto negli spostamenti in campo: una volta ha impedito un tiro in porta di un giocatore del Napoli, in un'altra occasione ha interrotto un'azione e ha anche fischiato per sbaglio interrompendo una un'altra azione degli azzurri. Uno della sua esperienza dovrebbe evitare queste sbavature".Prontera (Var: Banti) 5,5"Non mi è piaciuto l'episodio che ha portato all'espulsione di Hjulmand: fischia il fallo senza neanche ammonirlo, poi viene richiamato dal Var ed estrae addirittura un rosso diretto; mi sembra eccessivo. E' vero che il centrocampista prende Belotti e il contatto è duro, ma non credo ci fosse volontarietà: ho l'impressione che la gamba vada un filo più alta solo per l'effetto della scivolata. Ok il rigore per la Roma, è stato intelligente Abraham che viene colpito da Askildsen".Maresca (Var: Aureliano)