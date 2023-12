La sfida di campionato contro il Frosinone è lontana ancora cinque giorni, ma Massimiliano Allegri non è ancora certo di poter contare sul pieno recupero di Adrien Rabiot, che ha già saltato l’ultimo impegno col Genoa per i postumi dell’infortunio al costato accusato nel match contro il Napoli. Qualora il centrocampista francese fosse costretto a dare forfait pure per la sfida contro la formazione di Di Francesco, Allegri avrebbe a disposizione tre soluzioni per rimpiazzarlo. Secondo Tuttosport, oltre alla conferma di Miretti - autore di una prestazione sottotono col Genoa - si valuta l’impiego da mezzala di Iling jr o quello dal primo minuto del talento classe 2005 Yildiz.