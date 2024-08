Chiesa al Liverpool, quanto incassa la Juventus? Minusvalenza di 3 milioni

non è più un calciatore della. La cessione al Liverpool è stata prima ufficializzata dal club inglese e ora anche da parte della società bianconera che, come sempre e per obblighi di Borsa, ha specificato chiaramente tutti i dettagli economici dell'affare.Quanto incassa la Juventus dalla cessione di Chiesa in Premier League? Le cifre finali sono di 12 milioni di euro pagabili in quattro esercizi con bonus variabili fino a un massimo di 3 milioni di euro.Chiesa a bilancio aveva ancora un costo residuo di 15 milioni di euro e un solo anno di contratto rimasto. Di conseguenza l'operazione fa segnare alla Juventus una minusvalenza di 3 milioni di euro, ma anche un risparmio lordo di circa 10 milioni di euro per il suo ingaggio.

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Liverpool FC per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Federico Chiesa a fronte di un corrispettivo di € 12 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 3 milioni. Tale operazione genera un impatto economico negativo sull’esercizio 2023/2024, pari a € 3 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore.