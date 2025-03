Juventus-Verona: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

, partita valida per la 27esima giornata di Serie A.– ultimo valido per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League – dall’assalto delle concorrenti e delle inseguitrici, oltre a riprendersi dalla sconfitta che ha sancito l’eliminazione – ai rigori – dalla Coppa Italia, per mano dell’Empoli.Dall’altra parte,– cercano importanti punti per continuare a distanziarsi dalla zona retrocessione, dopo l’ottimo successo contro la Fiorentina.

Tutte le informazioni su Juventus-Verona: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Partita : Juventus-Verona

: Juventus-Verona Data : Lunedì 3 marzo 2025

: Lunedì 3 marzo 2025 Orario : 20.45

: 20.45 Canale tv : DAZN e DAZN 1 (214 Sky), Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251)

: DAZN e DAZN 1 (214 Sky), Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

: Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly; Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; Kolo Muani.. Motta.: Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Bernede, Duda, Lazovic; Kastanos, Suslov; Sarr.. Zanetti.In casa Juventus, in difesa sulla destra ci sarà ancora Weah, in mezzo toccherà a Gatti e Kelly, con Cambiaso a sinistra. A centrocampo, invece, Koopmeiners potrebbe andare davvero finire in panchina. Sulla trequarti si muoverà McKennie, con a sinistra Yildiz. In attacco ci sarà Kolo Muani, con Vlahovic che va verso un'assenza dal 1'.

Invece, per il Verona, Ghilardi, Coppola e Valentini nella linea difensiva, Bernede e Duda in mezzo al campo con Tchatchoua a destra e Lazovic a sinistra, Suslov e Kastanos sulla trequarti a supporto di Amin Sarr, con Casper Tengstedt che potrebbe tornare solo per la panchina.- La sfida tra Juventus e Verona sarà trasmessa su DAZN tramite l'app disponibile per smart tv, oltre che per console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.Inoltre, per tutti i clienti Sky Q, Sky Glass e Sky Stream, che hanno l'abbonamento a DAZN, potranno vedere la sfida anche sul canale 214 di Sky (DAZN 1). Non solo, la partita sarà visibile anche su Sky Sport ai canali 201, 202 e 251.

- Juventus-Verona sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l'app di DAZN, scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet; da browser invece basterà accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali fornite in fase di registrazione dell'account. Inoltre, la sfida sarà visibile anche su Sky Go e su Now, tramite la sottoscrizione dei rispettivi abbonamenti.- La telecronaca della partita su DAZN è affidata a Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Dario Marcolin. Su Sky, invece, sarà presente la coppia Compagnoni-Marocchi.