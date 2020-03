Un’investitura non di poco conto e un futuro tutto da scrivere. Le parole sono quelle di Cesare Prandelli a La Nazione su, gioiello della Fiorentina e della Nazionale. L’ex allenatore viola si è così espresso sul giocatore nell’intervista rilasciata: “Io, parlando di Federico, devo dire una cosa. Deve perseverare e lavorare in una direzione unica. Parlo di ruolo, del suo ruolo.”. Parole importantissime sul classe 1997 viola, che è stato schierato soprattutto nel ruolo di punta da Beppe Iachini, nel suo 3-5-2. Non da esterno a tutta fascia e neanche da ala, ma più vicino alla porta, accanto al centravanti:. Una svolta tattica che ha sicuramente giovato a Chiesa in chiave presente, ma non è detto che in futuro sarà quello il suo ruolo. In Nazionale, Mancini lo utilizza da ala nel 4-3-3 e c’è chi lo vede meglio da esterno che da punta, come Antonio Conte.. Al momento Marotta e Ausilio mantengono riserbo sulla pista, ma a fari spenti proseguono i dialoghi con la Fiorentina per il futuro . L’Inter sogna il colpo Chiesa per il futuro, ma deve fare i conti con la, che la scorsa estate - prima dell’arrivo di Commisso - è stata vicina al giocatore e continua a monitorarlo con grande attenzione. L’Inter ci pensa già per la prossima stagione, la Juve più a lungo termine, consapevole che il rinnovo di Chiesa con la Fiorentina è sempre più vicino col passare delle settimane.- I dialoghi tra le parti proseguono costantemente, con(andrebbe in scadenza nel giugno del 2023). La società viola ha messo sul piatto cifre importanti: un contratto che partirebbe da 3,5 milioni arrivando a 4,5 milioni, più una serie di bonus che potrebbero portare il gioiello viola a guadagnare - già dalla prossima stagione, quanto se non più di Ribery - che porta a casa 4 milioni netti.I contatti vanno avanti, la posizione della Fiorentina è chiara: Commisso vuole trattenere Chiesa almeno per un’altra stagione. Fondamentale sarà la volontà del giocatore, con Inter e Juve sullo sfondo.