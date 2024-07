AFP via Getty Images

Federicoe lanon sono mai stati così vicini. L’esterno azzurro, in uscita dalla, è sempre più vicino all’approdo in giallorosso, offerto a 1,85 su, quota in netto calo rispetto al 2,65 di venti giorni fa. Con il colpo Le Fee, ormai in chiusura, De Rossi lavora per altri innesti in mezzo al campo: il sogno è Adrien, libero dopo la scadenza del contratto con la Juventus, fissato a 7,50, stessa quota di Albert Gudmundsson, rivelazione della scorsa Serie A. Colpi di mercato importanti per la Roma che ribadiscono le ambizioni del club. Difficile ma non impossibile il sogno scudetto: si gioca infatti a 25 il quarto tricolore giallorosso, quota che sale a 26, un’impresa che proietterebbe nella storia Daniele De Rossi, ventiquattro anni dopo l’ultimo titolo italiano.