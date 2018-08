La ricerca prosegue frenetica e il mercato fa prigionieri: i compiti e le attenzioni sono rivolti alla materia che si sta imponendo tra gli interessati, rubando progressivamente la scena al lavoro oscuro sul campo. E anche nell’ambiente fiorentino, il vociferarsi sulle azioni di Pantaleo Corvino prende il sopravvento su qualsiasi altro tema. Ma all’ombra delle trattative per Pjaca e Mirallas - che, a loro volta, annebbiano per premura Sansone e un ipotetico ‘Mister X’ - in Olanda sta sviluppando la propria essenza la nuova formazione di Stefano Pioli. Che, nel punto cardine, porrà il tridente con Chiesa e Simeone.



ESIGENZA DI COMPLETEZZA - I due gioielli della Fiorentina - per i quali, la stessa società, ha rifiutato più di cento milioni di euro - sono giunti alla stagione della svolta: l’italiano per la definitiva affermazione a livello continentale, l’argentino al fine di trovare la consacrazione, in un ruolo instabile, che dipende dalla squadra. Da questo punto nasce la necessità di completare il trittico offensivo con un giocatore abile e qualitativamente all’altezza. Il tridente ‘monco’ della scorsa stagione, che costrinse Pioli al compromesso tattico - ha tarpato le complete potenzialità di una coppia tra le più futuribili del campionato.



SUSSULTI DA TEGELEN - La sintonia aumenta, allo Sportclub Irene di Telegen gli allenamenti proseguono dilazionati dalle amichevoli previste dalla tournée. “Dobbiamo frequentarci maggiormente fuori dal campo”, disse Simeone in un’intervista, in merito all’affiatamento con il compagno di reparto. Battuta sul quale hanno scherzato anche durante la presentazione della squadra a Moena. Pioli, invece, gli chiede di muoversi meno, limitare quello svariare su tutto il fronte d’attacco che lo contraddistingue per favorire inserimenti e spazi degli esterni. Dovranno migliorarsi e garantire più reti di coppia, annacquando i propri limiti.



EYSSERIC O NON EYSSERIC - Corvino, a Milano, sta costantemente lavorando per un nuovo innesto. L’eventuale acquisto di Kevin Mirallas non escluderebbe un altro colpo. Le piste d’autore, però, sono altre. Primo, su tutti, Marko Pjaca, per il quale la trattativa è talmente ingarbugliata da aver già assicurato un’agguerrita concorrenza ad ‘Ambiancé’, il film che, nel 2020, diventerà il più lungo della storia con le proprie 720 ore di pellicola. Un anno prima della scadenza del contratto di Valentin Eysseric, l’attuale interprete della fascia sinistra nel tridente gigliato. Con la valigia in mano.



CASCATA DI DENARI - La Fiorentina ha in mano un tesoro. Gio è del ’95, Fede del ’97: quanto basta per garantirsi, sul campo ma anche nel bilancio, un avvenire florido. Perché questa è stata l’estate dei rifiuti, la prossima potrebbe essere quella degli incassi. Simeone sr., la Juventus e il Napoli, tra gli altri, si sono messi il cuore in pace, uno status che tra dieci mesi sarà differente. Intanto si cerca il compagno giusto per la maglia viola e la loro esplosione.