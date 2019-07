Sono ore frenetiche per il futuro di Federico Chiesa il cui rapporto con la Fiorentina è sempre più teso. La squadra insieme all'intera dirigenza è nel New Jersey e si sta imbarcando per una crociera sul fiume Hudson.



L'occasione ha però dato adito ad una nuova frizione fra le parti. Mentre tutta la squadra è scesa dal pullman e si è diretta verso l'imbarcazione, Chiesa è invece rimasto sul mezzo ed è stato raggiunto dal braccio destro di Commisso, Joe Barone, da Giancarlo Antognoni e dal nuovo supervisore dell'area tecnica Dario Dainelli.



Un incontro durato oltre 10 minuti con il giocatore che soltanto alla fine è sceso dal Pullman per raggiungere, scuro in volto, i compagni. Nessuna dichiarazione ufficiale e tanta incertezza che entro sera potrebbe risolversi. La Juventus, nel frattempo, attende.