Chiesa, Koopmeiners, Osimhen e non solo: i big sul mercato che saltano la prima di Serie A

Redazione CM

29 minuti fa



La Serie A 2024/2025 è alle porte, ma tantissime situazioni sul mercato sono ancora in via di definizione, o anche ben lontane da trovarne una in alcuni casi. Effetti collaterali del giocare le prime due giornate con la finestra ancora aperta, ma tant'è: ci sono giocatori che non sono certi di restare, giocatori che ormai sono fuori rosa e solo in attesa di trovare una sistemazione, giocatori che attendono invece che la tessera precedente del domino venga giù. Vediamo allora, nella serata di Ferragosto, tutti i protagonisti che la prima giornata di Serie A la guarderanno da casa a causa di dinamiche di mercato irrisolte.