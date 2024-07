Chiesa, si avvicina l'incontro decisivo con la Juventus: le strade per evitare l'Inter a zero

Partiamo dal presupposto che per Thiago Motta, il nuovo allenatore bianconero, Chiesa non è incedibile. E' forte, sì, ma non c'è nessun tipo di veto da parte dell'ex Bologna. "Chiesa? L'ha detto il direttore Giuntoli: qui dentro ci sono solo giocatori forti, siamo alla Juventus. E vale anche per lui". Parole di stima che però non tolgono il classe 1997 da una situazione un po' complicata. Come abbiamo già accennato, il contratto firmato al momento dell'acquisto dalla Fiorentina nel 2020 scade fra poco meno di un anno e non è stato trovato nessun accordo per il rinnovo, nemmeno di un anno in modo tale da guadagnare una stagione sul termine.