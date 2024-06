Getty Images

Chiesa, tutte le quote portano a Roma: aria di separazione con la Juventus, i bookmaker vedono un futuro giallorosso

Tiene banco in casa Juventus la questione Chiesa. L’esterno, in scadenza nel 2025, sembra sempre più lontano dal rinnovo e dal futuro in bianconero. Gli esperti sono convinti della separazione e propongono a 1,85 l’ipotesi “cambio squadra”. E tutte le quote portano a Roma: l’approdo in giallorosso è al momento il più probabile, offerto a 3. De Rossi, che lo stima molto e lo ritiene ideale per il suo tridente, dovrà pensare anche al nuovo centravanti. Abraham, che piace in Premier, potrebbe partire – ipotesi in lavagna a 1,95 – e i bookie quotano diversi nomi: in pole c’è Mauro Icardi, proposto a 4 e impaziente di tornare in Italia, mentre si sale a 5 per Mateo Retegui; meno probabile, al momento, la pista Santiago Gimenez, che si gioca in giallorosso a 16.