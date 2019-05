Chievo Verona-SPAL 0-4



Semper 5,5: poteva fare qualcosa di più sul terzo gol subito, anche se per il resto è poco colpevole.



Frey 5: forma fisica non sufficiente e quasi sempre poco reattivo nelle chiusure.



Cesar 5,5: il peggiore della difesa ma di certo non sopra la sufficienza. Prova a far valere il fisico sugli attaccanti avversari ma lascia troppi spazi.



Andreolli 5: disattenzioni ed errori di posizione gravi durante tutta la gara.



Depaoli 6: prova a dare un contributo anche quando il risultato è ormai compromesso con le proprie sovrapposizioni. Poco seguito dai compagni.

(31' p.t. Karamoko: s.v.)



Rigoni 5: gioca quasi da fermo, senza farsi vedere dai compagni. Poco utile anche in fase di ripiegamento. Hetemaj 5,5: spettro di quel buono fatto la scorsa gara, non riesce ad entrare in partita.

(46' p.t. Dioussé 4,5: entra e combina subito un disastro per il gol avversario, perdendo un pallone clamoroso. Il peggiore sicuramente tra i suoi.)



Ndrecka 6: primo tempo sicuramente migliore rispetto alla ripresa, dove si chiude tra le maglie avversarie. Buona intesa con Vignato.



Vignato 6,5: migliore in campo dei suoi in una partita da dimenticare per i gialloblù. Cerca di proporsi con continuità e di servire come può gli attaccanti.

(22' s.t. Stepinski 6: entra a risultato oramai compromesso ma prova comunque a metterci del suo per creare qualche pericolo.)



Meggiorini 5: un fantasma in attacco. Si proprone poco e non trova mai la giocata giusta per creare qualche scompiglio i area avversaria.



Grubac 5,5: stessa sorte del compagno anche se la forma fisica è un poco più alta. Per il resto, poca roba.





All. Di Carlo 5,5: Chievo completamente fuori partita. Unica nota positiva è la fiducia sempre più crescente in Vignato.