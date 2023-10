L’episodio che ha orientato l’ultimoè stato sicuramente l’espulsione (sacrosanta) di, avvenuta quasi alla fine della prima frazione di gioco. Una superiorità numerica bianconera che ha iniziato, però, ad essere più evidente solo dopo il gol di Locatelli e i cambi effettuati da Max Allegri. Prima non la si era quasi notata, o perlomeno la Juve non era riuscita a sfruttarla a pieno. A fine gara,se l’è presa con l’arbitro Mariani per lo scarso uso del cartellino giallo nei confronti dei giocatori della Juve. “” ha protestato. Tradotto: se il direttore di gara avesse ammonito di più gli juventini, magari questo avrebbe portato poi ad un’espulsione anche tra i bianconeri e rimesso squadre e partita in equilibrio, e forse il suo Milan non avrebbe perso.Che era un po’ quello che, per l’intero 2° tempo, ha chiesto ad alta voce il Meazza, alzando i decibel ad ogni intervento falloso su di un giocatore rossonero, sperando nell’ammonizione, se non addirittura in un rosso diretto e pareggiare così subito i conti., ed insieme hanno provato a condizionare Mariani nella distribuzione dei cartellini fin quando il bianconero è rimasto in campo. Ovvero, fino a quando il tanto invocato cartellino giallo è stato estratto dall’arbitro per ammonirlo, dopodiché Allegri - fiutata l’aria - ha preferito optare per la sostituzione.. Cinque interventi scorretti, non tali però da giustificare un’ammonizione, come invece chiedevano Pioli e i tifosi. “” e Gatti si è preso appunto il giallo al quinto fallo, non grave, sull’avversario. Che è stato marcato ad uomo, quindi i contatti tra i 2 sono stati frequenti., non li riportano nemmeno i dati Opta.: dopo un contrasto, nel quale Gatti si era aiutato anche un po’ con le braccia, il portoghese si è gettato a terra portandosi le mani sul volto, e facendo credere di aver ricevuto un colpo sul viso. Dal replay tv si è notato che Gatti sbracciando lo aveva sì colpito, ma sul petto e non in faccia.Tra l’altro, il tabellino finale della gara riporta:(Gatti, Locatelli, McKennie, Weah)(Reijnders).. Certificati da Opta. Numero che supera quelli (reali) di Gatti. Magari poi Pioli ci spiega come funzionano le regole.