. Matiasha cominciato la stagione alcon un'idea chiara in testa. Vuole far capire a tutti che, dopo gli assaggi di Serie A con la Juventus, lui è pronto per il calcio "dei grandi". Con la squadra di Eusebio Di Francesco, l'inizio è stato come meglio non avrebbe potuto essere:giocate, qualità e anche personalità da vendere per un ragazzo nato nel 2003. Che dimostra in campo di, con obiettivi sempre alti e idee chiare in testa. Come quella di andare proprio a Frosinone, nonostante la scorsa estate per lui ci fossero: su tutti il, che avrebbe potuto offrirgli un palcoscenico di maggior prestigio. E invece, dopo aver visto la vittoria del suo amico Barrenechea contro l'Atalanta alla seconda giornata di campionato, ha chiamato in prima persona Guido, direttore dell'area tecnica del Frosinone: "".Una scelta che sta ripagando, visto come Soulé sta rendendo in campo. E che ha portato molti a chiedersi già se non possa, per rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri in vista della seconda parte di stagione. Dalle parti della Continassa, ma al momentonella prossima finestra di mercato. Per(a Torino Allegri spesso lo utilizzava come esterno a tutta fascia nel suo 3-5-2), ma soprattuttoe permettergli di continuare a cresce senza pressione, prima di tornare pronto per essere davvero decisivo anche in bianconero.