Ha scritto Lapo Elkan su Twitter, con un briciolo di comprensibile invidia: “Ho visto il Milan dominare a Napoli, e mi piacerebbe che anche la Juventus giocasse così”. Difficile dargli torto, soprattutto ricordando le 5 pappìne prese proprio al Maradona da Madama e, soprattutto, dopo aver assistito sabato sera alla grande fatica fatta dalla squadra di Allegri contro il terzultimo Verona, per giunta in casa e con lo stadio pieno.. Servivano i tre punti e li ha presi, proseguendo nella rimonta impossibile” al quarto posto Champions, nonostante i 15 punti di penalizzazione., se ne discute da anni e non si è trovato una soluzione, nemmeno cambiando allenatore,– come c’è scritto pure sui muri dello spogliatoio dell’Allianz – “”. E in questo particolare momento storico, paragonabile solo a quello di Calciopoli, il come vincere interessa davvero poco. Bisogna uscire dal pantano in cui la squadra si ritrova, e quando sei pieno di fango il vestito che indossi non è la prima preoccupazione., al quale non è mai importato nulla dello spettacolo nemmeno quando vinceva scudetti in serie (figuriamoci ora),. In questo campionato la Juventus si sta muovendo come un fantasma: apparentemente è 7° in classifica, coi suoi 44 punti reali, ma tra una ventina di giorni scarsi potrebbe ricomparire da un’altra parte, se al Collegio di Garanzia annullassero la decisione della CAF o rispedissero la sentenza al mittente. Il livorosissimo pueblo antijuventino sta, ovviamente, tifando affinché i giudici facciano anch’essi i tifosi (come, del resto, alcuni di loro hanno ampiamente dimostrato di esserlo coi loro esecrabili post sui social) confermando il – 15, in attesa poi della seconda mazzata da parte del procuratore Chiné sulla tranche stipendi.(7 vittorie nelle ultime 8 giornate). Vorrebbe dire passare, in un balzo, dal 7° al 2° posto solitario , a – 12 punti dal Napoli. Che sarebbe pure -10 calcolando pure i 2 ingiustamente tolti con la Salernitana, ma che non restituirà più nessuno.Un regalo che il club vorrebbe farsi, ma che purtroppo non dipenderà solo dalla buona volontà della squadra. I precedenti con la giustizia sportiva suggeriscono molta calma e di fare di conto coi punti reali e una classifica che attualmente dice – 6 dal possibile quarto posto, e. Soprattutto, come andiamo scrivendo da tempo, se al Collegio di Garanzia il tifo prevarrà su una giustizia davvero giusta.