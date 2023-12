La domanda della settimana va posta all’esimio presidente del Senato,La risposta, ovviamente, la conosciamo già, perché è quella scontata di ogni tifoso interista: è stata la. Come sancito anche dalle principali testate sportive: “”, “” sono stati i titoli dopo lo 0-3 al Maradona., infatti il simpatico Ignazio lo ha detto pure dopo Monza, dove la squadra di Allegri si è imposta nei minuti di recupero ma in maniera assolutamente regolare. Il verbo rubare gli interisti lo usano di default ogni volta che la Juve vince, e i titoli tipo “Non così!” alcune testate li utilizzano solo in caso di vittoria juventina con l’aiutino arbitrale. Funziona così. Lo 0-3 dell’Inter col Napoli lo conferma.Persino, uno che in genere non le manda a dire, si è prodotto in uno sfogo col freno tirato: “Non facciamo complottismo e nemmeno dietrologia, ma abbiamo perso per colpa dell’arbitro”.. Non a caso ADL ha già telefonato all’AIA per mettere le cose in chiaro in vista della gara dell’Immacolata. Funziona così.. Possiede una rosa di alto livello, molto profonda e composta da giocatori in grado di risolvere le partite da soli. Non a caso è la favorita nella corsa allo scudetto.. Dove il gol del pareggio nerazzurro è stato viziato da un fallo (netto) iniziale disu, non rilevato dall’arbitro in campo, da quello al Var e nemmeno dal disegnatore Rocchi, il quale con un’arrampicata sugli specchi alla Spiderman lo ha derubricato alla voce “non fallo per tipologia di partita”. Quindi, in un altro contesto di partita lo avrebbero fischiato,Aldilà del punteggio,: laprima della rete di Calhanoglu è come il fallo di Darmian su Chiesa, evidente, ma non fischiato (lo chiamano “arbitraggio all’inglese”, invece è un errore, eppoi c’era ilin piena area di rigore e non si capisce perché non sia stato segnalato all’arbitro Massa dal VAR. Sanzionare entrambi questi due interventi avrebbe, probabilmente, mutato la storia della partita. Forse. O magari la fortissima Inter avrebbe vinto lo stesso. Il dubbio resta.Non lo avrà di sicuro La Russa, e come lui tutti gli interisti convinti che in Italia l’unica squadra che rubi sia la Juventus, l’unica ad aver barato durante Calciopoli, l’unica ad abusare delle plusvalenze per aggiustare i bilanci, l’unica vera ladra in un mondo di ladri.. Diciamolo, caro Ignazio!