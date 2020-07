Gli va concessa una meritata tregua, considerato che inizia finalmente ad intravedersi qualcosa del tanto auspicato Sarriball, a dimostrazione che non servono giocatori “adatti” per mettere in pratica un certo tipo di gioco,, pur non essendo un argomento che appassiona gli juventini. Parlarne per giunta dopo una quaterna in un derby potrebbe davvero sembrare fuori luogo, come quella volta in cui Antoniodisse di volere vedere in campo “arbitri più in forma” dopo aver rifilato 4 pere al Parma.. Un arbitraggio figlio, purtroppo, di un regolamento pasticciato dal signor Rizzoli e che sta rovinando le partite in Serie A,. Non avviene in Premier, in Liga, Bundesliga, ma solo da noi.Resterà memorabile la spiegazione data dal designatore AIA sulle nuove direttive riguardanti i falli di mano, avvalendosi niente meno che del leonardesco uomo vitruviano.Il calcio è da sempre un gioco dinamico, basato sul movimento cinetico dei corpi e non sulla loro staticità, altrimenti è biliardino o Subbuteo.: se la tocchi con le mani, paghi pegno. Sempre.Ad un calciatore basta quindi tirare nel mucchio e centrare un avversario, e se per sua fortuna la palla colpisce un dito, un gomito o un braccio, conquista un rigore. Ricordate Robycol, a? Una roba del genere.Volontarietà e involontarietà? Abolite. Le carambole piede/gamba/mano che fino a poco tempo fa annullavano il penalty? Abolite pure quelle. Si fischia sempre rigore.: diamo rigori a tutti così non ci daranno più che vogliamo favorire qualcuno. Per la cronaca, la squadra “favorita” per eccellenza secondo gli italiani finora ha avuto 10 rigori a favore e 11 contro. Qualche altra 15 pro e solo 4 contro, ma la cosa pare non faccia notizia.. Contatto netto sulla gamba dell’argentino, e infatti in un primo momento l’arbitro - ben posizionato in campo – aveva sanzionato punizione dal limite a favore della Juve. Poi il grillo parlante del Var gli ha bisbigliato all’orecchio di andare a vedere il monitor a bordo campo,, per simulazione. Che non c’è stata. Un abbaglio totale da parte dei varisti, con la complicità di Maresca, che inizialmente aveva visto giusto. Solo una settima prima, gli addetti al Var di Lazio-Fiorentina sorvolarono su una simulazione evidente di Caicedo pare per “non rovinare la spettacolo” (cit. Rizzoli)., al momento tra i più in forma della rosa. Quando in periodo calciopolaro accadevano coincidenze analoghe, a Milano sostenevano con forza la tesi dei gialli pilotati da. Lo ricordo solo a puro titolo di cronaca.