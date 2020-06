. Si è giocato quasi una giornata intera di campionato, più 4 recuperi e tre partite di Coppa Italia,motivo delSi, la trattenuta c’era, però - si domandano i soliti polemici -E così Rocchi, dopo quel cdopo il quale venne costretto dal Saxa Rubra Roma Club a chiedere scusa al TG1, torna a far parte dele tutti gli altri. Leggende metropolitane, alimentate però da quelli che non ci stanno mai e non perdono occasione per fomentare l’alveare social.talmente infinitesimale era il fuorigioco di Meccariello (forse, non c’era nemmeno),(su quella di Ribery non siamo certi che la palla crossata da Chiesa abbia totalmente superato la linea di fondo, per la solita storia della bombatura),alla partenza dell’azione, però il dibattito è tutto e soltanto sul penalty concesso alla Juve e su quello non dato ai felsinei. Se c’era il primo, dicono, doveva starci pure il secondo. Altrimenti c’è qualcosa che non quadra., colleghi capaci di condizionare con maestria l’arcinoto “sentimento popolare” spacciandosi pure per terzisti, ma insolitamente il loro bersaglio preferito è sempre la medesima squadra, raramente le altre. Non è un caso se, proprio durante la stagione in corso, ci sono stateColleghi che, con disprezzo,ma poi tifano proprio come noi – seppur in modo subdolo e nascosto – le loro squadre del cuore, dedicandogli talvolta pure dei libri. E come tutti i tifosi,grazie ad un rigore che non è stato invece concesso a chi gli giocava contro.Non per fare il “tifoso” a tutti i costi, ma. Ma per “quelli bravi” il fallo invece è netto. Sarò cecato io.Un po’ stonata pure la doppia versione di Mihajlovic, prima in campo e poi a Sky. Versione 1, urlata all’arbitro:Versione 2, più soft e al tempo stesso ironica:Delle due, l’una. Sinisa se lo ricorda Boskov? Rigore c’è quando arbitro fischia. Stavolta ha fischiato perché c’era. E pur consultandosi col Var, quello su Barrow non l’ha fischiato perché non c’era. “Solito problema” secondo un altro noto esponente del circolo Pickwick dei “preparati”.altrimenti passo poi per quello che gli rema contro a prescindere, mi limito a dire che doveva fare una cosa sola – vincere – e l’ ha fatta.Ha risposto male a chi lo dileggiava? Ha fatto bene. A questi signorini, spesso anonimi, convinti si possa scrivere di tutto sui social network in nome di una supposta libertà d’espressione che sfocia spesso in maleducazione spinta, ogni tanto è giusto rispondergli come si meritano.. E non ti appelli poi ad uno stile e ad un comportamento civile di cui tu per primo non fai uso. Non è educativo, ma non si può sopportare sempre tutto sperando nell’intervento di qualche fantomatico moderatore, che non c’è mai.