. Nonostante si scaccoli, mastichi i filtri delle sigarette, dica le parolacce e si tocchi gli attributi in diretta tv o in conferenza stampa. Finora non l’avevo mai visto fare da nessuno dei suoi predecessori sedutosi su quella panchina, e- per usare la sua ultima colorita espressione -, perché se vince sopporto tutto. Ho sempre giudicato un allenatore sui risultati, e non se si attiene al bon ton (ma alla Juve è importante pure quello).A maggior ragione ora che sta per appuntarsi sulla polo blu madida di sudore (sempre quella) il primo scudetto della carriera, il nono consecutivo della Juventus. Il primo trofeo che conta nel palmarés di un allenatore, con tutto il rispetto per le promozioni ottenute col Sansovino., soprattutto nel post lockdown, di sicuro non per effetto dello spettacolare Sarriball, quasi mai visto durante l’intera stagione.Siccome potrà fregiarsi del titolo di campione d’Italia, non gli interessa leggere o ascoltare opinioni sul proprio lavoro. Materia, il calcio, su cui pretende di saperne più di noi giornalisti, che di calcio comunque scriviamo e quindi qualcosina ne mastichiamo, a quanto par troppo poco per essere degni della sua attenzione.. “Ho i dati per per saperne di più di chi esprime un’opinione” sostiene lui, ma chissà se tra quei numeri ci saranno pure questi.(Jorginho, Milik, Allan, Locatelli, Emerson Palmeri) -, se non sarà i grado di rivincere lo scudetto, se in Europa la Juve dovesse uscire ai gironi.A quel punto si, Sarri mi starà sui coglioni. E insieme a lui tutti coloro i quali avranno cercato di convincermi che sia un grande allenatore.