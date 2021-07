Dopo aver ascoltato lo sfogo a ruota libera di Maurizio Sarri su SportItalia (a proposito, complimenti al collega Pedullà) la domanda di fondo resta sempre la stessa:La perfeziono ulteriormente:La fisica dice che i poli opposti si attraggono, in questo caso abbiamo assistito però a qualcosa di totalmente contro natura, evidenziato in modo ancora più netto ed inequivocabile proprio da questa intervista.come ha appunto fatto davanti alle telecamere di SI. Non appena si è svincolato dalla sua ex squadra, incassato fino all’ultimo euro dovutogli e firmato per la Lazio. Chiamatela come volete, schiettezza o sfrontatezza, ma questo è Sarri.Perché l’abito non farà mai il monaco, a maggior ragione se trattasi del mister di Figline.L’ultimo al quale Agnelli, Paratici e Nedved avrebbero dovuto pensare per la panchina della Juventus. Invece no, volarono fino a Baku, la sera prima della finale di Europa League 2019, per strappargli il si e fargli poi sottoscrivere un contratto-capestro triennale da 5 milioni netti a stagione, compresa una buonuscita garantita di 2.5 nel caso di mancata conferma al terzo anno.E dopo tutto questo, Agnelli and friends hanno dovuto pure sentirsi dire che si era divertito di più a Napoli - dove non vinceva nulla - piuttosto che nel suo unico anno (vincente) alla Juve; che a Torino non si organizzò nemmeno una cena per brindare tutti insieme allo scudetto conquistato nel 2020 mentre la scorsa estate festeggiarono per un quarto posto; che la Juve non è obbligata a vincere la Champions perché ci sono almeno 9 club in Europa che hanno più risorse economiche e possibilità di lei; persino che c’è poco da fare sfottò sul famoso scudetto perso in albergo (quello del 2018/19) perché lui resta dell’idea che il Napoli lo perse proprio per gli episodi dubbi verificatisi in quell’ultimo Inter - Juve.Dopo averci lavorato ed essere stato lautamente e puntualmente pagato,Questo lo rende un’icona dell’antiuventinismo, e non solo a Napoli. Chiudo come avevo cominciato, con un’altra domanda: se la Juventus era una squadra inallenabile ed aiutata dai direttori di gara,Perché è un incoerente, un vanaglorioso o, più semplicemente, un venale?