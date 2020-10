L’allenatore della Dinamo Kiev Mircea Lucescu ha parlato nella conferenza stampa pre Champions League in vista della sfida con la Juventus.



Quanto conta avere 30 anni di esperienza in panchina o averne solo 3?

“Io e Pirlo non giochiamo, in campo ci vanno i giocatori. Loro metteranno sul terreno di gioco quello che hanno imparato in questi giorni. Anche per noi è stato difficile con le nazionali, è stato complicato preparare la partita in questo poco tempo. Speriamo sia una grande gara”.



Ha sentito Pirlo in questi giorni?

“In questi giorni non potevo sentirlo, ho parlato con lui e con Baronio quando sono arrivati alla Juve: entrambi sono miei allievi. Mi sono complimentato con Pirlo, gli ho detto che sarà molto complicato questo cammino e che dovrà essere molto intelligente nel superare i momenti difficili. Lui sta imparando tutti i giorni, ha anche l’aiuto della società. Sono giovani anche il presidente e il direttore e lo aiuteranno. Poi c’è una grande squadra, è un club importante che ha vinto 9 campionati di fila che è qualcosa di tremendo”.