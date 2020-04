L’italiano è una lingua semplice, soprattutto per chi la parla e la scrive correntemente. È complicata per gli analfabeti, e lo diventa anche quando la si prova ad interpretare, attribuendo a parole e frasi significati che non hanno.E ci si è messo pure d’impegno, manco fosse stato scritto in endecasillabi, come la Divina Commedia, ed ogni verso necessitasse di una spiegazione a margine.