senza, unico in grado di accendere la squadra, senza, il solo capace di impostare l’azione dal basso in assenza di un vero regista, e purtroppo ancora senza(e Chiesa)Non si tratta di essere pessimisti, semplicemente di dotarsi di sano realismo.e addirittura sfiorato di cambiare il corso della gara dopo appena 6 minuti senon avessero detto no a Leris, ma Madama avrebbe dovuto uscire lo stesso da Marassi coi tre punti, anziché accontentarsi del pari.Proprio come accadeva soltanto due mesi e mezzo fa, in un’altra stagione.. La prima, nonostante gli arrivi di Di Maria, Pogba, Kostic e Bremer, risulta, e se ti vengono a mancare i primi due di certo la situazione non migliora., ma quando non vai oltre il corto muso e provi a vincere la partita cercando di imbambolare l’avversario solo col giro palla, tirando in porta tre volte e basta, devi davvero avere un gran fondoschiena per credere di riuscire a vincere.Poi, quando torneranno e magari faranno la differenza, si dirà “ecco, hai visto?” però, al momento,. Soprattutto, si iniziano a perdere punti per strada, quelli che al conteggio finale risulteranno poi determinanti.quindi il pareggio centrato dai rossoneri può considerarsi comunque un buon risultato, mentre non si può dire lo stesso per quello preso dai bianconeri contro gli uomini di Giampaolo.Accontentarsi, come ha fatto Allegri, di non aver preso gol per la seconda partita di fila, è troppo poco. Diciamolo, non è da Juve.Pure loro si aspettavano di vedere in campo qualcosa di diverso, se non calcio-champagne almeno una Madama gasata. Invece, solita noia., per il resto solo estemporaneità: una ripartenza di Cuadrado col pallone tirato addosso ad Audero anziché servito allo smarcato (per una volta) Vlahovic, un tiro di controbalzo di Kostic deviato dal portiere ex Juve, un altro tiro di poco alto di Rovella. Fine delle trasmissioni.(il primo soprattutto) quando Allegri si è deciso a mandarli in campo, ma sono entrati quando la Samp aveva deciso di abbassarsi perché più stanca, ed hanno quindi trovato un avversario che lasciava più giocare.Soprattutto quando, al posto della verticalità, si opta per una noiosa e improduttiva circolarità della palla che non porta da nessuna parte.però certi spettacoli non sono ammissibili. Ci vogliono Di Maria e Pogba, e. Sempre se la Uefa non escluderà del tutto la Juve dalla prossima edizione, come ipotizzato dal Times. Ma questo non salverà lo stesso Max da un esonero in caso di replica dell’ultima stagione.