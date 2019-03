Il derby perso contro il Lecce e una situazione sempre più difficile in classifica hanno reso incandescente il clima a Foggia. Nella serata di ieri, riporta Sky Sport, polizia e carabinieri hanno deciso di pattugliare lo stadio in attesa dell'arrivo della squadra, ma nel corso della notte si sono verificati in città veri e propri atti intimidatori nei confronti del club e dei suoi tesserati.



Una bomba carta è stata fatta esplodere nei pressi di una delle aziende dei proprietari del club, i fratelli Sannella. Sempre nel corso della notte, anche se l'incidente è ancora sotto accertamenti, ha preso fuoco la macchina dell'attaccante Pietro Iemmello con gli inquirenti che non escludono la natura dolosa. Infine anche Massimo Busellato, centrocampista espulso contro il Lecce, ha denunciato questa mattina l'esplosione di un petardo nel giardino della sua abitazione.