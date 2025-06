Inter, incontro concluso fra Ausilio e Fabregas: la situazione

Getty e Calciomercato.com

L’Inter progetta il proprio futuro. Dopo l’addio arrivato con l’ormai ex tecnico Simone Inzaghi – promesso sposo dell’Al Hilal -,composta dal presidente Giuseppee dal direttore sportivo Piero, a stretto giro di posta,Fra le piste che più si stanno mantenendo attive nel corso di queste ore, l’Inter sta sondando con insistenza l’idea che porta a Cesc Fabbregas, attuale allenatore del Como. L’ex giocatore dell’Arsenal è il profilo numero uno per succedere a Inzaghi alla guida del club di Viale della Liberazione. Come viene riportato da Sky Sport,– presente a Londra –. Un incontro che si è concluso proprio in questi minuti e che risulta essere fondamentale per capire effettivamente quale sia la volontà dell’allenatore e anche l’eventuale reazione del Como., dunque,, con un Como - intanto - saldo sulla sua posizione iniziale.

Ricordiamo come, quest'oggi, siache il presidente del Como Mirwanavevano parlato dal palco del SXSW London, chiarendo le loro posizioni. Il tecnico iberico aveva spiegato: "Credo molto nel progetto a lungo termine del Como, sono arrivato qui da giocatore e sono molto, molto felice perché qui posso lavorare nel modo che voglio. Abbiamo gli stessi obiettivi e la stessa ambizione". Suwarso aveva già definito in precedenza come il Como avrebbe risposto al possibile assalto dell'Inter per il proprio allenatore:

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

, tecnico del Genoa. L’allenatore rossoblù ha una clausola rescissoria pari a 500mila euro e dunque è facilmente raggiungibile sotto il pagamento di tale compenso. Infine, non bisogna sottovalutare la pista che porta all'allenatore del Parma,