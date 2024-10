Ciccio Caputo a CM: "Vi racconto il mio provino per Campioni Il Sogno"

Immaginatevi Ciccio Caputo tra Giuffrida, Alfieri e Gullo, tre protagonisti della prima edizione di 'Campioni il Sogno'. Oggi loro hanno abbandonato il sogno di diventare calciatori e - chi più chi meno - lavorano in tv.Prima il Noicattaro in C2, poi Serie B e A, dove ha segnato 70 gol.

"Ha organizzato tutto un mio amico d'infanzia senza dirmi niente. All'epoca giocavo in Eccellenza e lui mi ripeteva spesso che dovevo puntare più in alto, così a mia insaputa chiamò a nome di tutti e due la redazione che ci fissò un provino a Cava de' Tirreni. Quando me lo disse non volevo andarci, ma alla fine mi feci convincere"."Durava sì e no tre minuti. Uno slalom intorno ai coni, tiro in porta e stop. Mi hanno mandato via con la classica frase 'le faremo sapere', e poi non mi ha più chiamato nessuno. Ma è stata una parentesi divertente, ho ancora delle foto che conservo con piacere".

"Immagino che non si ricorderà di me, eravamo tantissimi ragazzi. Quando ho fatto il provino a osservarmi c'era Magrini, il suo vice"."Forse sarei rimasto in Puglia a lavorare con mio padre e i miei fratelli, magari avrei aperto un'impresa edile con loro. Qualcosa mi sarei inventato... Da piccolo ho fatto anche il muratore, un'esperienza bellissima della mia adolescenza: mi ha aiutato a crescere e a capire tante cose".

"Non è stato facile, ma era un obiettivo che mi ero prefissato anche per dare un esempio ai miei figli. In quel periodo giocavo alla Sampdoria, vivevo a Genova e facevo le lezioni online con una scuola di Bari"."Davanti alla porta non ho mai avuto ansia, il gol è il mio pane quotidiano. Ed è sempre stata la mia forza"."Sono quasi 10 anni che ho quest'azienda. L'idea è nata a cena con quello che poi è diventato mio socio, mi suggerì di produrre insieme birra fatta con un prodotto della nostra terra e di inventarmi un'esultanza legata a questa birra. Così, dopo qualche ricerca, decidemmo di fare la birra con il pane di Altamura perché non l'aveva mai fatto nessuno".

"Il pane viene sbriciolato e messo nella fermentazione della birra, ha un sapore molto particolare. I primi tentativi non sono stati un granché, ma con il tempo abbiamo trovato l'equilibrio giusto. Oggi abbiamo un'azienda nostra, un birrificio e un'enoteca; facciamo birra bionda, rossa, vendiamo vini e superalcolici. Ci siamo ingranditi, cerchiamo di allargarci il più possibile".