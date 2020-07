Oggi è iniziato il campionato cinese, con cinque mesi di ritardo dopo il rinvio a causa dell'epidemia coronavirus. Le 16 squadre della Super League sono divise in due gruppi e giocano solo in due sedi, a Dalian (girone A) e a Suzhou (girone B). Nella gara inaugurale grazie a una doppietta di Wei Shihao i campioni in carica del Guanghzou Evergrande allenati da Fabio Cannavaro hanno vinto 2-0 contro lo Shenghai Shenhua di Stephan El Shaarawy, sostituito dopo 55 minuti di gioco. Nove minuti più tardi è entrato in campo dalla panchina l'ex interista Obafemi Martins.