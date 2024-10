Cittadella, ufficiale: ecco il nuovo allenatore

La notizia era già nell'aria, ma ora è ufficiale:- L'A.S. Cittadella comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra ad Alessandro Dal Canto.Classe 1975 nato a Castelfranco Veneto, dopo un passato da giocatore intraprende, nel 2009, la carriera da allenatore.Inizia dal Padova, Primavera e poi Prima squadra, a seguire sarà sulla panchina di Vicenza, Venezia, Arezzo, Siena, Livorno, Viterbese e Carrarese.

Nel mezzo anche esperienze con la Nazionale italiana U17 e con le formazioni Primavera di Empoli e Juventus.A mister Dal Canto il nostro benvenuto in granata, augurandogli il meglio sulla panchina del Cittadella.- Reduce da tre sconfitte di fila (l'ultima per 6-1 sul campo del Sassuolo), il Cittadella è terzultimo in classifica con 7 punti raccolti nelle prime 8 giornate di campionato in Serie B.