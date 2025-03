Inter e Napoli, corsa a due per la lotta Scudetto: il calendario a confronto

segnano il passo al termine della 30esima giornata di Serie A e, grazie alle vittorie - seppure sofferte - contro Udinese e Milan, e grazie alla contemporanea sconfitta per 1-0 dell'Atalanta contro la Fiorentina, si lanciano in fuga in un'autentica corsa a due per la lotta scudetto. I campioni d'Italia in carica direstano a +3 sugli azzurri die si portano rispettivamente a +9 e +6 sul terzo posto.con diversi scontri al vertice che ancora dovranno essere disputati e con calendari più o meno complicati ed intrecciati che ci porteranno all'ultima giornata in programma nel weekend del 25 maggio.

Considerando che l'Inter è ancora in corsa sia per la Coppa Italia (due semifinali contro il Milan in un doppio derby) che per la Champions League (quarti contro il Bayern Monaco), e che invece il Napoli non ha altri impegni oltre al campionato,