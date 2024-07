Getty Images

Clamoroso all'Espanyol, Braithwaite rescinde il contratto dopo il primo allenamento: il motivo

un' ora fa

Ha del clamoroso quanto accaduto all'Espanyol nelle ultime ore. L'attaccante danese Martin Braithwaite, ex Barcellona, è stato protagonista di una "mossa di mercato" a dir poco particolare. Il giocatore, dopo aver sostenuto le visite mediche e il primo allenamento con la squadra, ha rescisso il proprio contratto. Il motivo? Una clausola sul suo contratto.



LA CLAUSOLA - Il contratto di Braithwaite con l'Espanyol, dove giocava da settembre 2022, prevedeva una clausola che avrebbe permesso al giocatore di rescindere unilateralmente il contratto in caso di promozione dalla seconda divisione spagnola alla Liga. Promozione che è arrivata e che quindi ha permesso al giocatore di separarsi dall'Espanyol. Braithwaite, indeciso sulla scelta da compiere, ha così atteso fino all'ultimo per comunicare la decisione al club. Visite mediche, allenamento e poi l'annuncio della rescissione del contratto che lo avrebbe legato agli spagnoli fino al 2025. Braithwaite torna sul mercato degli svincolati e potrà accasarsi a zero in una nuova squadra.