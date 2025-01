Clamoroso errore di Vasquez: calcia addosso a Pohjanpalo nel tentativo di rinviare, Venezia avanti

Ha del clamoroso quanto successo nel corso della sfida di campionato traed, con i lagunari che si sono portati avanti dopo solamente 5 minuti a causa di un erroraccio del portiere dei toscani, che nel tentativo di rinviare il pallone lo ha calciato addosso a, venendo beffato dalla strana traiettoria presa dal pallone.Un errore che costa caro ai ragazzi di, che dopo pochi minuti dal calcio d'inizio si ritrovano a dover recuperare un goal.- Sicuramente nella testa di molti appassionati di calcio, subito dopo aver assistito alla papera di Vasquez, è tornato in mente il clamoroso errore, con una dinamica molto simile, di, che nel corso della finale di Champions tra Liverpool e Real Madrid era stato protagonista di una papera simile a quella del portiere dell'Empoli.

Karius never remained the same after this howler vs. Real Madrid in 2018



