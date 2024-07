Clamoroso in Spagna, Unai Simon ha giocato tutti gli Europei con un legamento rotto

Getty Images

Conclusi ormai gli Europei da una settimana, la Spagna è ancora in festa per la conquista di un meritato titolo strappato agli avversari dell'Inghilterra. Tra i protagonisti della cavalcata della nazionale di Luis De La Fuente, c'è ancheportiere della Roja e dell'Athletic Bilbao. E' proprio riferita a lui un'importante rivelazione che emerge in queste ore dalla Spagna: l'estremo difensoreA dare la notizia è la testata spagnola Marca, che svela il clamoroso retroscena: in campo per 6 partite su 7 (ha saltato quella con l'Albania dove ha giocato Raya), Simon avrebbe giocato nonostante la, due ossa della mano. Per luie trattamenti hanno permesso, pur stringendo i denti, di continuare ha giocare con regolarità.

Ora, conclusa la rassegna europea, Unai Simone sarà costretto a un lungo stop. Il portiere spagnoloe dunque salterà la prima parte della Liga 2024/25. Sempre secondo quanto riportato da Marca,e ha permesso che il giocatore giocasse con la nazionale nonostante l'infortunio, accettando il rischio di perderlo a lungo.