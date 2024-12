Clamoroso Sampdoria: Pedrola vicino all'addio, ecco dove potrebbe andare

ZUMAPRESS.com

Lo scorso anno lapensava di aver trovato il suo diamante: l'avvio in Serie B di Estanis, esterno classe 2003 cresciuto nella cantera del Barcellona e arrivato in estate proprio dai catalani aveva stupito tutti. L'attaccante aveva impressionato per dribbling e giocate, salvo poi cominciare un lungo calvario fatto di infortuni e ricadute, fino all'operazione.Quest'anno Pedrola era forse il calciatore più atteso nella rosa doriana anche se sino ad oggi è stato impiegato con il contagocce, quasi sempre da subentrante, tanto che parecchi tifosi si chiedevano anche, che oltretutto era stato riscattato dal Doria per 3 milioni di euro (con il Barcellona che detiene però il diritto di riacquisto a 4 milioni entro il 2025). Oggi però Il Secolo XIX lancia un'indiscrezione che sarebbe abbastanza clamorosa.

Secondo il quotidiano a gennaio Pedrola potrebbe lasciare la Sampdoria. L'attaccante sarebbe vicino ad unSi tratterebbe della volontà del calciatore, che avrebbe spinto per questa soluzione. Il mercato invernale della Samp porterà ad una vera e propria rivoluzione, ma il nome di Pedrola è sicuramente quello più a sorpresa tra tutti i possibili partenti.