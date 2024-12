Getty Images

A tre giorni dal Boxing Day, la Serie B è di nuovo in campo per la ventesima giornata di campionato, che chiuderà il 2024. Tutte le venti squadre saranno di scena oggi, in un turno inaugurato da Cremonese-Brescia alle 12:30.



A seguire ben cinque partite alle 15:00 con il Modena che ospiterà il Sudtirol, mentre lo Spezia - terzo - giocherà in casa del Bari e la capolista Sassuolo, dopo il 3-1 subito dal Pisa, riceve il Cosenza. In contemporanea anche Mantova-Reggiana e Carrarese-Cesena.

Alle 17:15 altre tre partite con il Catanzaro impegnato in casa contro la Salernitana e Cittadella e Juve Stabia che ospitano Palermo e Frosinone.

Chiude la giornataalle 19:30 con i nerazzurri lanciati dopo il successo sul Sassuolo e i blucerchiati che non vincono da bene