Intervistato da AdnKronos, il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile,, che ha portato alla: "Il calcio deve tornare ad essere un divertimento ma non può essere una angoscia quotidiana perché l’Italia e la Lombardia hanno altri generi di problemi. Da tifoso milanista, non sono difensore della"."I tifosi della Juventus non hanno certo bisogno di me che faccio il ministro dei Trasporti. Però chiudendo la parentesi calcistica che per i bambini è svago trovo che siano. Mi è sembrato strano. Sono vicino ai tifosi della Juventus perché non c’entrano nulla. Se qualcuno ha sbagliato per carità di Dio è giusto che paghi, ma se ti accusano di fare delle plusvalenza e quindi di taroccare il valore dei giocatori,".Poi, intervenuto a Telelombardia,, che arriva in un momento delicato per i rossoneri: "Stiamo soffrendo, è nella sofferenza che si vede la differenza dell’uomo e del tifoso. Quindi forza Milan sempre.. Ha la strada spianata, è scontato. Non è neanche in discussione."."La cerimonia d’apertura dei Giochi 2026 sarà in questo San Siro. Che poi serva uno stadio nuovo più moderno, più sicuro, più efficiente e serva riqualificare il quartiere, che vive un giorno alla settimana e per il resto è un piazzale abbandonato, mi sembra evidente. Non c’è nessun vincolo sullo stadio. Sgarbi parla in generale, ma poi la legge è la legge. La domanda è: a Milano e a chi abita in zona San Siro, investire un miliardo per riqualificare tutta la zona serve o no? Per me serve. Si sono già persi tre anni, o si fa lo stadio a Milano o tanto vale andare da un’altra parte. A Sesto San Giovanni sarebbero contentissimi, l’area c’è. Il lavoro in questo momento è tema fondamentale e il nuovo stadio ne creerebbe. Se lo si vuole fare a Milano il sindaco lo dica e si fa a Milano, altrimenti andremo a vederci le partite a Sesto San Giovanni tanto c’è anche la metro".