Le più tranquille serene magnifiche mirabolanti mangerecce feste di Natale a voi e alle vostre famiglie sono il minimo da augurarvi. Qui ci si diverte con poco, a casa vostra ci sono le azioni e gli affetti più importanti della vostra vita.



Oggi è l'ultima rubrica prima del 25 sera quando uscirà quella relativa al magico boxing day del 26 dicembre, per esempio Premier League e Serie B. E la Serie A? Tutti a pancia all'aria, nei paradisi tropicali. A riposarsi al sole.



SFIDA A MISTERPALMIERI della domenica. Uno sguardo alla domenica che ci aspetta, muniti delle partite della giornata e delle rispettive quote finali. La prima pagina di Natale vale triplo (a proposito, che rientro-bomba ha fatto Raffaele Ferri, a meno di meteoriti dovrebbe essere lui il Babbo Natale 2019!).



Partiamo con la Supercoppa italiana giocata nel pomeriggio a Riad tra Juventus e Lazio. Il King Saud University Stadium si aspetta una grande partita, vista Lazio-Juventus di campionato di pochi giorni fa, quel 3-1 al fulmicotone. La Juve ha vinto otto volte questa Supercoppa, la Lazio quattro. Ma entrambe possono alzarla alla fine, c'è poca distanza a favore della capolista, non più. Con la dimestichezza con la rete che ci sarà in campo, la scelta del gol sembra semplice.



In campionato - sempre con l'opzione gol - mi sdraio su Sassuolo-Napoli e Parma-Brescia. Per motivi diversi che le uniscono, Napoli e Brescia si presenteranno assatanate all'appuntamento, la recentissima sconfitta in casa le ha piegate ma non spezzate, rapida deve essere la risalita. Ma Sassuolo e Parma sono il pericolo fatto squadra, in palla e con i bomber sul piedistallo: saranno sfide mosse.



Nella Premier League due partite interessanti, anche queste indirizzate su risultati panciuti. Tra il Tottenham di Mourinho e il Chelsea di Lampard potrebbero esserci luminarie, io mi prendo i bianchi di Kane con il minimo di due gol messi a segno. In casa Watford invece potrebbe essere (dovrebbe essere) passeggiata di salute con pipa in bocca per i rossi di Manchester. Io vedo gli uomini di Solskjaer andare a segno in tutti e due i tempi. E l'ipotesi che questo accada viene pagata una piramide.



Ci si prova, con tutta la fiducia di questo mondo. Cin cin!





I CONSIGLI DELLA DOMENICA



Juventus-Lazio gol (quota 1,75)

Sassuolo-Napoli gol (1,57)

Parma-Brescia gol (1,80)

Tottenham-Chelsea squadra casa segna 2 o più gol (1,95)

Watford-Manchester United squadra ospite segna in entrambi i tempi (2,90)



La cinquina vale 27,9 volte escluso il bonus