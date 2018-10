Champions League, in campo Roma e Juve. I giallorossi hanno una quota talmente inesistente e vengono da una prova talmente inesistente che non considero la partita. Al contrario, la Juve va a casa Mourinho che ha fatto vedere - a casa Sarri - uno United completamente trasformato. Mentre la Juve ha messo il freno a mano dopo il gol di Ronaldo, come spesso capita a una squadra italiana che pensa di aver già vinto e cerca di risparmiare e ottimizzare. Anche per questo non credo alla sconfitta a Manchester, in più conoscendo il risultato del Valencia che va in onda in Svizzera alle 19. E gli spagnoli non vedo come possano esimersi dal vincere.



L'Ajax è nel momento dell'Olanda e l'Olanda è nel momento dell'Ajax. Cioè, si vola. Col Benfica non sono tre punti regalati ma la quota c'è.



Chiudo con l'altro Manchester che va a far visita allo Shakhtar. Io mi oriento sul gol, anche se il betting vede una non-partita. Addirittura?



I CONSIGLI DI MARTEDI'



Manchester United-Juventus X2 (quota 1,33)



Young Boys-Valencia 2 (2,05)



Ajax-Benfica 1 (2,05)



Shakhtar-Manchester City gol (1,63)



La quaterna vale 9,11 volte la posta