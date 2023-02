Una come questa non credo di averla mai giocata. L'under è inviso allo scommettitore in quanto allontana i gol dalla partita che sta vedendo o seguendo. Ma tutti noi sappiamo che una cosa è il calcio e un'altra la scommessa. Al di là di questo, io tre under nella mia tasca non li ricordo proprio, basterebbe questo per dire che si potrebbe fare... Coppa di Francia e Coppa di Germania in campo oggi per gli ottavi di finale, chissà che la parola-chiave non diventi supplementari.



In serata Marsiglia-PSG, ormai trasformatasi in una classica. Gli ultimi tre testa a testa allo stadio Velodrome sono stati tre under, anche se parliamo di Ligue 1. Probabile che possa uscire una trama simile anche se la quota di tutti i banchi del mondo pensa il contrario. Strano.



Lione-Lille mi sembra quasi la fotocopia. Tra Blanc e Fonseca diventerà una storia di strategie? Nelle ultime otto tra le avversarie sono stati solo due gli over, anche se l'unica in Coppa fu una girandola di reti terminata addirittura ai rigori, questa volta non vedo nulla di tutto ciò.



Coppa di Germania. Ieri partitone tra Eintracht Francoforte e Darmstadt con sei gol e tutto lo spettacolo possibile, oggi zero di zero? Di fronte due rivali di Bundesliga 2, quattro su cinque degli scontri diretti più recenti hanno fatto rima con under, il Norimberga ha il peggior attacco del campionato: l'accendiamo?





Marsiglia-PSG under (quota 2,15)



Lione-Lille under (1,90)



Norimberga-Dusseldorf under (1,80)





Terno da 7,35 volte la posta.