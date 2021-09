Fu lo Spartak Mosca l'ultimo rivale europeo per Diego Armando Maradona napoletano, nel 1990. E la cosa particolare è che tra andata e ritorno quel Napoli non riusci' a fare gol, addirittura eliminato ai calci di rigore. Motivo in più per far vedere ai russi chi è la capolista italiana. Spalletti opererà dei cambi sull'impianto-base, uno dei preventivati è senz'altro l'impiego di Petagna, che ha il fisico giusto per dare molto fastidio ai difensori russi. Ha già deciso, entrando dalla panchina, l'incontro di campionato contro il Genoa. "Tu resti qua!" fu il labiale di Spalletti. Proprio oggi l'occasione giusta per tornare al gol e farsi abbracciare."Sono già venuto per giocare in Coppa, contro squadre ucraine, con Inter, Chelsea e con il Manchester United ho affrontato proprio lo Zorya. Sono sempre state partite vere, erano avversari preparati per farci soffrire. Ho studiato il loro 4-4-2, in Coppa e in campionato. Il meteo? Ho giocato qui a dicembre, quello era il freddo, adesso ci sarà una temperatura perfetta". Queste le parole di Mourinho, appena sceso dall'aereo. Temperatura perfetta soprattutto per l'usbeco Shomurodov, che però ha detto di non aver mai giocato contro avversari ucraini prima d'ora. Ha preso confidenza ieri in conferenza stampa e in campo ci sarà. Occasione d'oro per tornare al gol in maglia giallorossa. Lo Zorya che ha perso (1-3) contro il Bodoe-Glimt è stata l'unica a piegarsi ad una rivale inserita nella quarta fascia, il giorno del sorteggio. Vorranno rifarsi contro un avversario nobile come la Roma di Mourinho ma volere non è potere.