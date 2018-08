Sembra l'inizio del calcio post-estivo. Ma non diciamolo forte che siamo soltanto all'inizio di agosto. Comunque, il mantra di questo sabato è GOL. Le ho rilette settantuno volte e non riesco a capire in quale di queste sei partite non si segnerà. La quota? Passa abbondantemente il dieci contro uno e con il bonus, fate voi...

Si parte da PSG-Monaco, la Supercoppa dei Campioni del Mondo. E' vero che c'è un titolo in palio ma non vedo come non grandinino i gol, anche perché per Neymar è previsto uno spezzone (Mbappè e Cavani out). Si gioca in Cina.

Liverpool-Napoli e Arsenal-Lazio sono le amichevoli più divertenti della giornata. La prima a Dublino, la seconda a Stoccolma, con tutti i crismi dello spettacolo da offrire. Risultati pieni in arrivo.

Poi la Champions Cup, con l'unica gara in terra nostra, a Lecce. Dove c'è l'Inter di Spalletti contro il Lione di Depay. Prevedere spettacolo anche qui è il minimo. Arriva la notte con altre due nostre in campo, la Juve con il Real (e questa è sempre una rivincita chiunque giochi, anche i ragazzi) e il Milan con il Barcellona. La prima al FedEx Field di Landover (a mezzanotte), la seconda due ore dopo a Santa Clara.

Ragazzi, qui a "leggere" gli under ci vuole di quella fantasia...



I CONSIGLI DI SABATO



Psg-Monaco gol (quota 1.53)

Liverpool-Napoli gol (1.48)

Arsenal-Lazio gol (1.43)

Inter-Lione gol (1.61)

Real Madrid-Juventus gol (1.57)

Milan-Barcellona gol (1.40)



La sestina vale 11,4 volte la posta escluso bonus

@calcioepepe