Cos'è il codice promo Betflag?

Come funziona il codice promo Betflag e come usarlo?

Quali bonus si possono ottenere con il codice promo Betflag?

Bonus benvenuto Promozione in sintesi* Codice Promozionale Betfair Scommesse 100% primo deposito fino 1.000€ non necessario Cavalli 50% prima giocata fino 200€ non necessario Exchenge 2% di commissioni non necessario Virtual 100% primo deposito fino 1.000€ non necessario Slot 100% prima ricarica fino 5.000€ non necessario Casinò e casino Live 100% primo versamento fino 3.000€ non necessario Bingo 50% primo versamento in 500 cartelle non necessario Lotterie 100% primo deposito fino 50€ non necessario Poker 100% prima ricarica fino 1.000€ non necessario Carte 100% primo deposito fino 300€ non necessario Gratta e Vinci 50% primo versamento fino 100€ non necessario

Come avviene l’iscrizione con codice promo Betflag

Iniziamo con il visitare il sito ufficiale Betflag.it e cliccare sul tasto verde di registrazione in alto a destra dello schermo

A questo punto l’operatore ci dà due possibilità: la registrazione tramite SPID o quella classica

o quella In entrambi i casi basta cliccare sulla levetta a fianco alla domanda “Hai un codice promo?” per far comparire lo spazio dedicato al codice promo Betflag

Qualora in possesso, digitare il codice promo Betflag nella casella che compare dopo aver attivato la levetta

In seguito si può procedere con la registrazione sulla piattaforma compilando tutti i campi con i propri dati personali quali nome, cognome, codice fiscale, indirizzo e-mail, etc.

Nell’ultimo step dell’iscrizione il bookmaker richiede la lettura dei termini e condizioni completi e la loro accettazione oltre all’impostazione di un limite di deposito settimanale.



Bonus Betflag scommesse: in cosa consiste?

5 euro per importo giocato inferiore a 2.400 euro

per importo giocato inferiore a 2.400 euro 10 euro per importo giocato superiore a 2.400 euro

Alcuni termini e condizioni che si applicano al bonus Betflag

L’utente dev’essere un nuovo iscritto ed aver aperto un conto di gioco per la prima volta

L’utente dopo la registrazione deve convalidare la sua identità inviando il documento d’identitá

Il bonus è valido solo per la categoria “sport”

Per sbloccare l’importo del bonus è necessario scommettere su Sport Pre-Match, Sport Live e scommesse miste (Pre-Match e Live) a quota totale pari o superiore a 3,50

Sistemi e giocate integrali sono esclusi dall’offerta

L’utente ha 90 giorni dal primo versamento per sbloccare l’intero importo

Il deposito minimo consentito sul conto di gioco è di 5€

Ciascun scaglione sbloccato deve essere rigiocato almeno una volta per renderlo prelevabile.

Confronto BetFlag con altri operatori in Italia

Che tipo di giocate offre Betflag?

Come fare la tua prima scommessa online?

Il primo passaggio da compiere è aprire la pagina ufficiale Betflag.it

Dalla schermata principale, scegliere dal menu la categoria di sport che interessa

Una volta scelto l’evento che desideriamo, possiamo studiare le quote relative prima di scommettere

Selezionando la quota e l’evento, possiamo aggiungerla alla nostra schedina virtuale

Qui andremo a scegliere la tipologia di scommessa: se singola, multipla o se preferiamo un sistema

L’ultimo passaggio da fare, è confermare la scommessa cliccando sul tasto “Conferma”.

Quali sono i limiti di giocata?

Metodi di pagamento disponibili su BetFlag

Bonifico bancario o istantaneo (Rapid Transfer)

Carta di credito o prepagata

PayPal

Skrill

Neteller

Ricarica Betflag

Buono Spesa OnShop

PaySafeCard

Betflag streaming: come seguire la diretta degli eventi

Betflag app mobile: un’applicazione per ogni prodotto

Altre sezioni: casinò, poker, bingo e lotterie

Domande frequenti

Come funziona la registrazione tramite SPID?

Come sbloccare il bonus Betflag?

Come funziona il bonus senza deposito Betflag?

In fase di registrazione tutti i nuovi utenti che aprono per la prima volta un conto di gioco hanno la possibilità di digitare un codice promo Betflag. Che cos’è e come funziona?. Per cui, qualora indicato al momento dell’iscrizione, potrebbe esprimere la preferenza del giocatore nell’aderire alla promozione in corso.L’utilizzo dei codici è sempre una scelta facoltativa, dunque non vincolante ai fini della creazione di un account. D’altro canto però potrebbe rendersi necessaria per ottenere un bonus benvenuto specifico che ne richieda l’utilizzo. Di frequente, infatti,Come appena spiegato, il codice promozionale Betflag non è necessario per iscriversi ed iniziare a giocare sul sito dell’operatore.. Come potrebbe esserlo un bonus benvenuto scommesse speciale o una promozione come “Invita un amico”. In tal caso basterà digitare il codice opzionale in fase di registrazione nell’apposita casella.Nel primo step del modulo di registrazione, infatti, in fondo alla pagina è possibile individuare una levetta accanto alla domanda “Hai un codice promo?”. Se il giocatore ne è in possesso, cliccherà sulla levetta, azione che farà comparire lo spazio dedicato ai codici. Una volta inserito il codice promo Betflag, per usufruire del bonus ad esso collegato occorrerà soddisfare le condizioni richieste dalla promozione.Quando parliamo di bonus benvenuto, Betflag si configura indubbiamente come uno dei siti scommesse più completi. L’operatore riserva una promozione per i nuovi iscritti ad ogni categoria di gioco. Ciascuna offerta potrebbe richiedere o meno la digitazione di un codice promo Betflag. Come fare a saperlo? Basta leggere la pagina dei termini e condizioni dell’iniziativa, operazione utile per conoscerne anche le modalità di adesione ed eventuali requisiti da rispettare.*A tutti i bonus Betflag si applicano termini e condizioni completi consultabili sul sito betflag.itAbbiamo fornito una piccola anteprima su come funziona il codice promozione Betflag e come utilizzarlo. Ora entreremo nel dettaglio della sua sfera d’uso. Vediamo dunque come digitare correttamente il codice promo Betflag all’interno del formulario di registrazione.Puoi accedere al formulario attraversoA seguire abbiamo riepilogato tutti i passaggi principali per aprire un conto gioco ed utilizzare il codice promozionale Betflag:Se c’è un aspetto per il quale Betflag è noto nel mercato dei siti scommesse online è la sua vasta offerta di bonus benvenuto dedicati ai nuovi utenti. Tutti i nuovi clienti che aprono per la prima volta un conto sul sito dell’operatore possono scegliere tra un welcome bonus scommesse, casinò, poker, virtual e tanti altri. In questo paragrafo abbiamo deciso di focalizzare la nostra attenzione sull’offerta delle scommesse sportive.. Si tratta di un bonus progressivo erogato in scaglioni daDunque per sbloccare e ricevere ciascuno scaglione occorre generare volume di scommesse sportive per un valore indicato nella tabella presente nella pagina promozionale. Inoltre. Per usufruire del bonus Betflag scommesse non è richiesto un codice promo Betflag, basta selezionare la promo dal menu in fase di iscrizione.Betflag, con il fine di attrarre nuovi giocatori, offre differenti tipi di bonus di benvenuto soggetti però a costanti aggiornamenti. Come precedentemente indicato, questi potrebbero essere distinti da un codice promo Betflag. In questi casi è sempre consigliabile visitare il sito web ufficiale per conoscere la disponibilità dei bonus benvenuto al momento dell’iscrizione sul sito. Inoltre è opportuno indicare che Betflag, proprio come tutti gli altri bookmakers ADM, mette a disposizione i bonus benvenuto solo se rispettano alcune condizioni necessarie quali:Questo bonus è facilmente visibile entrando nella pagina principale del sito web Betflag e cliccando sulla voce “promozioni e bonus”. Da qui possiamo vedere anche tutti gli altri bonus disponibili tra i quali il Bonus Ippica.Il bonus Betflag scommesse appare decisamente alto, dettaglio che indubbiamente ingolosirà i giocatori più assidui. Tuttavia trattandosi di un bonus progressivo, che prevede grossi volumi di giocate per essere sbloccato, potrebbe non adattarsi a tutti i giocatori, soprattutto quelli minori. Ecco perchéProprio come Betflag, anchededica alle scommesse sui cavalli particolare attenzione. Valida alternativa all’operatore italiano, il bookmaker di origini inglesi mette a disposizione un welcome bonus per i nuovi clienti ed un palinsesto con le principali discipline sportive. Tra queste sono proprio il calcio e l’ippica a risaltare, tanto che si può frequentemente trovare anche la diretta streaming di corse ed eventi selezionati. Infine non mancano all’appello nemmeno prodotti che permettono di spaziare dalle scommesse sportive alAltrettanto degno di nota è, bookmaker del Gruppo Lottomatica. Il palinsesto è ampio, ma sono i mercati di scommessa a saltare subito all’occhio per il loro numero e tipologia: per i principali match di Serie A è possibile trovare anche oltre 300 combinazioni di risultati. Strumenti comedifferenziano questo operatore dagli altri.Naturalmente Goldbet e William Hill non sono gli unici siti scommesse a rappresentare valide alternative a Betflag. Gli amanti dell’ippica, ad esempio, troveranno i nomi degli ippodromi più importanti anche su, operatore nato originariamente proprio per coprire le corse dei cavalli. Mentre d’altra parte, sebbene non presenti una sezione ippica,si configura come un bookmaker interessante grazie alla sua pletora di iniziative promozionali dedicate sia ai nuovi utenti che ai giocatori già iscritti.BetFlag è un marchio italiano, nato nel 2012. É in possesso di regolare concessione ADM e dopo aver iniziato a farsi conoscere grazie alle scommesse ippiche, ora copre quasi tutto il panorama italiano delle scommesse. Il bookmaker presenta unche accompagna le numerosepresenti sul sito. In questa sezione della guida, andremo a presentare quali sono le tipologie di sport e di giocate offerte dalla piattaforma Betflag scommesse.Il bookmaker ha fatto sin dall’inizio dell’la categoria di gioco principale sulla sua piattaforma. Negli anni però ha iniziato a dare spazio anche ad altre discipline sportive rispondendo efficientemente alle esigenze in costante mutamento dei giocatori. Fino a far diventare il calcio uno degli sport (se non il primo) più popolari sul sito e al quale è dedicata grande attenzione. Come anche altri bookmakers, Betflag mette a disposizione sotto ogni categoria di sport, i maggiori campionati mondiali e la possibilità di giocare anche eventi live mettendo a disposizione le quote relative ad ogni evento.Un tratto distintivo di Betflag rispetto ad altri bookmakers ADM è una tipologia di scommessa speciale: parliamo dello. Si tratta del famoso “Punta e Banca”, una modalità di giocata che permette agli scommettitori di prendere il posto del bookmaker decidendo quindi la quota dell’evento scelto (pronosticando dunque che quell’evento non si verifichi). Solo un altro operatore in Italia offre questa tipologia di scommessa: Betfair.Ora che abbiamo un panorama più chiaro riguardo il palinsesto offerto da Betflag con le discipline e gli eventi offerti, andiamo a spiegare come iniziare a giocare.Effettuare la prima scommessa sul sito web Betflag è semplice:Per scommettere in live basta seguire gli stessi passaggi appena descritti in maniera schematica. L’operatore infine, permette di scommettere e giocare online anche tramite, dando la possibilità di giocare ovunque e scommettere in maniera rapida. Un'alternativa molto comoda, soprattutto quando si vuole scommettere live, le quote cambiano costantemente.Come accade per tutti gli altri siti scommesse online, anche Betflag prevede dei limiti di giocata e di vincita. La puntata minima per effettuare una qualsiasi tipo di scommessa sportiva, sia essa singola o multipla, è di. Mentre per quanto riguarda la vincita massima conseguibile parliamo diSe invece intendiamo iniziare a giocare con un sistema, puntando quindi somme più piccole per vincite più grandi, il limite minimo è diper colonna e diper l’intero sistema. Per quanto riguarda le vincite, anche qui, come per tutti gli altri bookmakers, ci sono dei limiti. infatti la vincita massima è diPer ultimo, per fare un’analisi completa del sito web e andando ad analizzare le quote che mette a disposizione Betflag, possiamo confermare che le quote rientrano nella media del mercato.I metodi di pagamento accettati dal bookmaker sono numerosi: dalle carte di credito ai tradizionali bonifici fino ai più innovativi e-wallet. Ilmentre i limiti minimi di prelievo dipendono dal metodo selezionato. Nello specifico è possibile ricaricare il conto sul sito attraversoRicordiamo inoltre che al fine di procedere con una richiesta di prelievo è condizione necessaria aver convalidato il conto gioco attraverso l’invio di una copia del proprio documento di identità.Come precedentemente menzionato, è possibile seguire su Betflag streaming di corse dei cavalli e di alcuni eventi sportivi selezionati. Attraverso la, infatti, gli utenti possono scegliere tra tre canali UNIRE: verde, grigio e blu. Ciascuno di essi con ippodromi e corse diverse che possono essere a trotto o galoppo.Non solo le corse dei cavalli, gli iscritti hanno anche la possibilità di seguire alcuni match di Bundesliga, Lega Pro o altri campionati e sport attraverso la diretta. Basta cercare l’icona della TV a fianco al match desiderato e fare clic per avviare lo streaming. Condizione necessaria per accedere a questo servizio è essere iscritti sul portale.Se da un lato abbiamo visto come vi sia un Betflag bonus per ogni prodotto presente sulla piattaforma di gioco, d’altra parte è possibile appurare come sia presente anche un’applicazione mobile per ogni categoria. Addirittura all’interno della sezione sportiva. Anche nella registrazione da mobile è possibile digitare il codice promo Betflag.Disponibile per dispositivi iOS (superiore a 12.0) e Android (superiore a 5.0), la Betflag app è facile da scaricare ed installare. Basta inquadrare il QR code presente sul sito con il proprio dispositivo per avviare il procedimento di download. In alternativa occorre visitare l’App Store per gli iPhones, o visitare ed installare l’applicazione dal file apk direttamente dal portale dell’operatore per gli Smartphone con sistema Android.Quella di Betflag è un’offerta di gioco davvero ampia che spazia dalle scommesse sportive fino a quelle virtuali, dall’exchange all’ippica per arrivare ai giochi del casinò,, poker e tanto altro. All’interno della pagina Slot gli utenti troveranno numerose slot machine come gli immancabili Book of Dead, Starburst, Book of Ra, Bonanza e tanti altri, da provare anche in modalità demo.Ilinvece contempla giochi qualie tanti altri. Non manca nemmeno ilcon tavoli in italiano disponibili 24 ore su 24 e provider del calibro di Evolution Gaming, Pragmatic Play Live, Authentic Gaming o Lucky Streak.Infine chiudono il quadro dell’offerta del concessionario italiano i, ilda giocare online o scaricando il client, con classifiche, tornei e satelliti. Lecon Burraco, Solitario, Scala 40, Briscola e così via, fino alcon quattro sale e diversi buy-in. Non potevano mancare nemmeno leed iche mettono il punto ad un’offerta di giochi tra le più ampie disponibili in rete.A ciascuna categoria di giochi è dedicato un welcome bonus che potrebbe talvolta essere contraddistinto da un codice promo Betflag. Per conoscere i dettagli di ogni offerta, è consigliabile consultarne i T&C.Su Betflag è possibile effettuare la registrazione in meno di un minuto utilizzando lo SPID. Dopo aver aperto il modulo di iscrizione basta cliccare sull’opzione SPID e scegliere con quale degli operatori effettuare l’accesso (Aruba, Poste ID, SpidItalia, etc). Infine seguire le istruzioni e fornire i dati di accesso dello SPID in possesso.Il tipo di bonus progressivo richiede la generazione di volumi di giocate specifiche per essere sbloccato. Raggiunto un determinato importo di scommesse, l’utente potrà sbloccare lo scaglione corrispondente. Nel caso del bonus sport occorre giocare su pre-match o live o miste, sia multiple che singole, su quota totale 3.50 o maggiore entro 90 giorni dal primo versamento.Il bonus senza deposito scommesse è accreditato sul conto dell’utente a seguito della registrazione o della validazione dell’account. La somma ottenuta non è prelevabile ma può essere utilizzata per scommettere solo dopo aver soddisfatto i requisiti di puntata previsti da termini e condizioni dell’offerta entro i tempi stabiliti.