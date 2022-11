Alternative al bonus scommesse

Come funziona il codice negozio Planetwin365?

Dove digitare il codice promozione Planetwin365?

Quali bonus posso ottenere con il codice negozio Planetwin365?

Come effettuare la registrazione con codice negozio Planetwin365

Iniziamo visitando il sito ufficiale Planetwin365.it e qui clicchiamo sul pulsante verde di registrazione

Si apre così un formulario di registrazione unico da compilare in primo luogo con le informazioni personali quali nome, cognome, codice fiscale, indirizzo email e numero di telefono

e Dopo di ché occorre proseguire l’iscrizione fornendo ulteriori dati quali residenza e le info relative al documento di identità che verrà utilizzato in seguito per la convalida del conto

che verrà utilizzato in seguito per la convalida del conto Ad un certo punto dell’apertura conto è fondamentale indicare dei limiti di deposito settimanali , utili per favorire un gioco controllato e responsabile

, utili per favorire un gioco controllato e responsabile Qui, qualora l’operatore lo mettesse a disposizione, potrebbe essere possibile digitare facoltativamente il codice negozio Planetwin365 nel campo apposito

Infine scegliere uno dei bonus benvenuto attivi tra quelli in elenco e cliccare sul pulsante per finalizzare la registrazione.

Bonus Planetwin365 scommesse: in cosa consiste?

50% del primo versamento fino a 150€

40% del secondo deposito fino a 150€

40% del terzo versamento fino a 200€

Alcuni termini e condizioni che si applicano al bonus scommesse

Occorre essere nuovi utenti ed aprire il conto di gioco per la prima volta sul sito dell’operatore (solo maggiorenni)

Sono validi ai fini promozionali solo depositi di almeno 10€ eseguiti con carte di credito o debito, Paypal, Paysafecard, Rapid Transfer, Scratch Card o bonifico bancario

eseguiti con Bisogna attivare il bonus nel menu “Mio Bonus”

È necessario provvedere alla conferma dell’identità attraverso la convalida del conto

Giocare il 100% del deposito qualificante su scommesse con quota minima 2.00

Ogni tranche ha requisiti di puntata pari a 8 volte da soddisfare entro 15 giorni su scommesse con quota pari 2.00 o maggiore.

Planetwin365 a confronto con altri bookmakers ADM in Italia

Palinsesto Planetwin365 scommesse: cosa si trova sul sito

Come effettuare la prima giocata online

In primo luogo occorre visitare il sito ufficiale Planetwin365.it ed effettuare l’accesso con le proprie credenziali di gioco

Una volta aperta la schermata principale della piattaforma, selezionare lo sport sul quale si vuole scommettere dal menu a sinistra

sul quale si vuole scommettere dal menu a sinistra Ogni disciplina sportiva raggruppa i campionati e tornei di ciascun paese

Scelto l’evento sul quale puntare, è necessario selezionare il mercato di scommessa da pronosticare e la quota relativa inserendola in giocata

da pronosticare e la quota relativa inserendola in giocata Infine indicare l’importo della puntata per la giocata e cliccare sul pulsante “Procedi”.

Metodi di deposito e prelievo su Planetwin365

Carte di Credito o Debito come VISA, MasterCard o Maestro

E-wallet quali PayPal, PaySafeCard, Neteller e Skrill

Trasferimenti come con Rapid Transfer o MyBank e bonifico bancario

Planetwin365 app mobile per iOS e Android

Diretta TV: come seguire i match in streaming

Altre sezioni di gioco: casinò, poker e bingo

Domande frequenti

Come ottenere il bonus Planetwin365?

Quanto tempo richiede un prelievo?

Posso riaprire un conto di gioco chiuso?

Quella dei codici promozionali è una pratica comune a molti siti di scommesse sportive online che li utilizzano per differenziare le diverse iniziative in corso.Sebbene al momento sia presente un campo codice, il bookmaker non fornisce ad oggi un codice collegato ad un’offerta specifica. Per esprimere la volontà di partecipare ad un bonus, basterà spuntare l’offerta ad inizio registrazione, o in alternativa, dichiarare di non voler nessun bonus.Come funziona quindi il codice negozio Planetwin365? Generalmente i codici promozionali vanno inseriti nello spazio apposito in fase di registrazione. Si tratta di una scelta facoltativa del nuovo utente che può decidere o meno di digitarlo. Capita talvolta che sia data l’opportunità di inserire il codice in fase di versamento sul sito.Come visto precedentemente i bookmakers online in genere offrono la possibilità di digitare il codice promo in fase di registrazione. È proprio nel modulo di iscrizione, infatti, che si può trovare il campo dedicato che l’utente può compilare a sua discrezione. Bisogna sottolineare che al momento è disponibile uno spazio dedicato al codice negozio Planetwin365, tuttaviaÈ possibile presumere che, qualora il codice negozio Planetwin365 si renda disponibile, si potrà inserirlo nel campo ad esso dedicato in fase di apertura del conto. Per esserne certi tutto ciò che occorre fare è visitare il sito ufficiale dell’operatore e rimanere aggiornati.Per ciò che riguarda i bonus benvenuto, Planetwin365 si configura come uno dei siti scommesse online più completi mettendo a disposizione un gran numero di offerte per ciascuna sezione di gioco., tuttavia è consigliabile sempre accertarsi del funzionamento di ciascun welcome bonus consultando termini e condizioni.*A tutti i bonus Planetwin365 si applicano termini e condizioni completi consultabili sul sito betflag.itDopo aver visto cos’è e come funziona il codice negozio Planetwin365, non resta che vederne i passaggi per utilizzarlo. Come abbiamo già affermato in precedenza, al momento non è disponibile un codice attivo, tuttavia non si può escludere che questo non venga introdotto in futuro. Vediamo dunque come effettuare la registrazione sul sito dell’operatore con il codice promo.Puoi accedere al formulario attraverso questo link Ecco gli step principali riassunti in poche pillole per effettuare la registrazione, facoltativamente con codice negozio Planetwin365 (quando attivo):Al momento dell’apertura del conto di gioco sul sito del bookmaker ai nuovi utenti viene data la possibilità di scegliere uno dei bonus benvenuto attivi. Quello più cliccato probabilmente è il bonus scommesse.. L’offerta si articola in tre passaggi:Per ottenere il bonus Planetwin365 scommesse tutto ciò che occorre fare è registrarsi, effettuare una ricarica qualificante con uno dei metodi di pagamento indicati e giocare scommesse sportive pari al 100% del versamento eseguito su quota minima 2.00. La somma verrà erogata al soddisfacimento dei requisiti.La seconda e terza tranche dell’offerta sono accreditate sul conto del giocatore solo qualora non si fossero soddisfatti i requisiti relativi alla tranche precedente o non fosse provveduto in tempo a trasferire il saldo bonus su quello prelevabile. In poche parole. Per usufruire di questa iniziativa basta seguire i passaggi indicati, non occorre alcun codice promozione Planetwin365.Naturalmente, come accade per i tutti i bonus benvenuto scommesse, anche l’offerta per i nuovi utenti di Planetwin365 prevede specifici termini e condizioni da conoscere e rispettare. È sempre opportuno consultare tutte le regole nella pagina promozionale dedicata, tuttavia possiamo offrire un breve riassunto come segue:Si applicano ulteriori termini e condizioni che possono essere consultate per intero sul sito ufficiale. Ricordiamo che il bonus Planetwin365 è riservato ad ogni singolo utente, indirizzo IP, numero di telefono e nucleo famigliare.Il bonus Planetwin365 scommesse indubbiamente risulta essere uno dei più alti disponibili tra i bookmakers online. Tuttavia prevede termini e condizioni che potrebbero non essere alla portata di tutti, in particolar modo dei giocatori minori. Per questo motivoTra i siti scommesse simili a Planetwin365 vi è, concessionario di gioco che mette a disposizione un portale semplice, pragmatico ma con tutti gli strumenti utili per scommettere. La navigazione è fluida e piacevole e consente di sfogliare i diversi mercati in tutta serenità. Sebbene il palinsesto possa apparire più ridotto rispetto a quello dell’operatore di cui si parla in questo articolo, d’altra parte garantisce funzioni interessanti quali una Diretta TV su diversi sport e un’app scommesse dedicata. Naturalmente non può mancare il welcome bonus sport per i nuovi utenti che si registrano per la prima volta sul sito.Altro operatore da considerare quando vogliamo confrontare Planetwin365 a concessionari di gioco simili è. Presente da diverso tempo in Italia, ma più “giovane” come bookmaker rispetto ad altri pilastri del mondo delle scommesse sportive online, offre ai suoi utenti iniziative di benvenuto applicate alle categorie sport e casinò. Inoltre non manca una folta lista di discipline sportive sulle quali puntare, ognuna delle quali con numerosi mercati di scommessa disponibili, compresi i mercati speciali. Anche in questo caso è disponibile una Diretta TV per seguire lo streaming di eventi selezionati che va ad affiancarsi ad ulteriori funzioni interessanti come il Multilive o la FastBet, e diverse promozioni periodiche come cashback e bonus multipla.Sia Unibet che Betway permettono di spaziare dalle scommesse online ai giochi del casinò. Un po’ come accade anche sudove oltre alle slot machine online sono presenti anche le poker room dove sedersi virtualmente ai tavoli verdi.Parte del Gruppo austriaco SK365, Planetwin365 è un punto di riferimento per numerosi giocatori da diverso tempo. In possesso di regolare concessione ADM per operare in Italia,dai risultati fissi 1X2 alle combo, fino a quelli speciali come VAR Sì/No, Margine Vittoria, Vincente come miglior difesa, miglior attacco e così via.Come accade per la maggior parte dei siti scommesse online, è il calcio il cuore dell’offerta di Planetwin365 ma non mancano nemmeno discipline sportive meno blasonate come il Cricket, le Freccette, Biathlon, Tennistavolo ocome League of Legends. Uno strumento interessante tra quelli messi a disposizione per scommettere online è ildove il giocatore può indicare quanto desidera vincere e quanto puntare ed il sistema formulterà automaticamente una schedina.Oltre ad un palinsesto ben strutturato e comprensivo di tutti i principali ma anche dei più ricercati mercati di scommessa, l’operatore mette a disposizione dei suoi clienti diverse iniziative promozionali applicate ai maggiori eventi sportivi e non solo. Ad esempio talvolta i giocatori possono sfidarsi in classifiche di punti per ottenere premi al termine del periodo promozionale.Dopo un’anteprima di ciò che Planetwin365 ha da offrire in termini di scommesse sportive online, non resta che vedere come effettuare la prima giocata sul sito.Scommettere online sul portale del bookmaker è semplicissimo:I passaggi sono gli stessi anche per le scommesse live, virtuali ed ippiche, così come per le giocate effettuate da app mobile. I limiti di giocata sono gli stessi validi per tutti i bookmakers ADM: la puntata minima per le singole e multiple è di, mentre per i sistemi sale ae aper le giocate a quota fissa.Per ottenere il bonus benvenuto scommesse ed in generale per iniziare a scommettere online è fondamentale dare un’occhiata ai metodi di pagamento messi a disposizione dall’operatore. Sono disponibili tutti i principali canali di deposito e prelievo tra cuiCome visto ad inizio di questa guida, talvolta i siti di scommesse permettono di digitare un codice promozionale in fase di versamento. Dunque non escludiamo che, qualora l’operatore offra la possibilità di usato un codice negozio Planetwin365, questo non debba esser digitato proprio al momento della ricarica.I limiti minimi nel caso del bookmaker di origini austriache sono piuttosto accomodanti: si parte da un minimo diper alcuni metodi di pagamento, mentre i limiti massimi dipendono dal canale scelto. Stesso discorso si avvale per le tempistiche:. In questo frangente è doveroso indicare che per poter inviare una richiesta di prelievo di eventuali vincite è necessario aver convalidato il conto di gioco attraverso l’invio di una copia di un documento di identità.Gli utenti che desiderino giocare le loro schedine da Smartphone o Tablet possono farlo scegliendo se visitare il sito da mobile, semplicemente utilizzando il browser del proprio dispositivo, o se scaricare l’applicazione. In entrambi i casi l’esperienza di gioco è ottimizzata per adattarsi ad una visualizzazione più contenuta e rapida. Naturalmente proprio come avviene da desktop, anche da Planetwin365 mobile app è possibile utilizzare il codice promozione Planetwin365, quando attivo.. Qui sarà sufficiente scaricare ed installare. Discorso diverso per ieffettuando il download del file. Una volta scaricato, sarà possibile avviare l’installazione.Sebbene gli sport sui quali scommettere live non siano numerosi, a seconda dei match in corso vertono su poche discipline sportive come Calcio, Basket, Tennis e Volley, è importante sottolineare la. Accedendo alla sezione dedicata alle scommesse live, infatti, è possibile attivare la levetta della Diretta TV nella barra sopra al palinsesto così da visualizzare le partite disponibili in streaming.Per utilizzare su Planetwin365 diretta streaming TV occorre in primo luogo essere registrati ed accedere al sito. Dopo di chéStanchi delle scommesse sportive online, su Planetwin365 è possibile passare ad altro effettuando una puntata ai giochi del casinò, acquistando cartelle nelle sale bingo o sedendosi ad un tavolo verde per fare all-in col poker. All’interno delè possibile trovare numerose slot machine dall’ottima grafica, caricamento veloce e addirittura la possibilità di provarle in modalità demo. Drop & Wins, Roulette, Carte, Giochi Show, Jackpot, non manca nulla. I giocatori possono intrattenersi con le tradizionali slot o scegliendo se giocare a blackjack, Sette e Mezzo, Baccarat, Joker Poker e così via. Naturalmente non può mancare nemmeno l’offerta deicon una grafica impeccabile assicurata da provider del calibro di Evolution Gaming.Su Planetwin365 casinò e sale bingo si affiancano ad un’importante sezione dedicata aldove i clienti hanno la possibilità di scegliere se giocare online, tramite browser, oppure se scaricare il software di gioco. A questo punto basta scegliere un nickname, selezionare il torneo a seconda del buy-in desiderato e mettere in campo le proprie abilità. Cash Games, Sit & Go, Spin & Win, promozioni e classifiche sono tutti elementi che caratterizzano il poker Planetwin365.Infine non mancano nemmenocome Burraco, Scopa, Briscola e le sale bingo dove acquistare cartelle anche a partire da 0,01€. Ad ognuna di queste sezioni di gioco è dedicato un welcome bonus che attualmente non richiede la digitazione di un codice promozione Planetwin365, basta selezionare l’offerta al momento della registrazione.Per aderire ad una delle offerte di benvenuto attive sul sito dell’operatore occorre in primo luogo essere nuovi utenti e registrare un conto di gioco. In seguito è necessario spuntare la casella relativa alla promozione in fase di registrazione. In caso si fosse saltato questo passaggio, si potrà richiedere il bonus contattando l’assistenza del bookmaker. Infine sarà sufficiente soddisfare termini e condizioni dell’iniziativa.Le tempistiche dei prelievi possono variare a seconda del metodo di pagamento selezionato. In linea di massima l’operatore si impegna per elaborare le richieste di prelievo entro 24 ore. In alcuni casi potrebbe essere richiesta una documentazione aggiuntiva utile a confermare l’identità e la provenienza dei fondi utilizzati per giocare.No, in nessun caso è possibile riaprire un conto gioco chiuso. Tuttavia i giocatori hanno la possibilità di registrare un nuovo account a partire da 15 giorni dalla chiusura di quello precedente.