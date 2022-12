Bonus Sisal di benvenuto con codice BET-SISAL per i nuovi utenti



Come funziona il bonus Sisal per i nuovi giocatori

Il 25% della prima ricarica effettuata fino a 25€

50€ in Fun Bonus per le slot online alla convalida dell’account

per le slot online alla convalida dell’account Fino a 375€ suddivisi in 25 settimane (15€ settimanali) da sbloccare accumulando Status Points

Tutti i passaggi per ottenere il bonus scommesse

Visitando il sito ufficiale (o cliccando su uno dei pulsanti in questa guida) è possibile avviare il procedimento di registrazione

Una volta aperto il modulo di iscrizione occorre completarlo con le proprie informazioni personali

Al momento della scelta del bonus l’utente ha la possibilità di selezionare uno di quelli in elenco o digitare il codice bonus Sisal BET-SISAL nello spazio dedicato per aderire all’offerta speciale dell’operatore

Dopo aver confermato l’indirizzo di posta elettronica, convalidare il conto per ottenere i primi 50€ in Fun Bonus sulle slot online

A questo punto passare alla ricarica con uno dei metodi di pagamento eleggibili per ottenere il 25% del primo versamento fino 25€

Infine piazzare scommesse sportive online per guadagnare Status Points così da sbloccare il bonus Sisal fino a 375€ (15€ a settimana per 25 settimane).

Termini e condizioni dell’offerta

Il bonus sul primo deposito fino a 25€ è spendibile al 50% sullo sport e al 25% rispettivamente su ippica e virtual entro 14 giorni dall’erogazione

La prima ricarica va effettuata entro 30 giorni dall'iscrizione

Per aderire all’iniziativa l'utente può utilizzare tutti i metodi di pagamento disponibili sulla piattaforma ad esclusione del bonifico bancari

Il Fun Bonus di 50€ è accreditato sul conto del giocatore entro 6 ore dalla convalida dell’account ed ha requisito di rigioco di 30 da soddisfare entro 7 giorni dall’erogazione

La somma massima che gli utenti possono convertire in Real Bonus è di 100€ con scadenza dopo 30 giorni dal momento della conversione

Il bonus Sisal fino a 375€ è sbloccabile accumulando Status Points: 1€ equivale a 10 Status Points

I giocatori possono accumulare i punti giocando scommesse online (quota min. 2.00)

FAQ - Domande frequenti

Dove inserire il codice bonus Sisal?

Come si ottengono i punti?

Posso depositare con bonifico per ottenere il bonus benvenuto Sisal?

Come funziona il bonus Sisal di benvenuto e come ottenerlo? In questo articolo forniremo tutte le informazioni sulle iniziative promozionali che il bookmaker tricolore mette a disposizione dei nuovi utenti che si iscrivono sul sito di scommesse online analizzandone termini e condizioni. Aprendo un conto di gioco con il codice BET-SISAL, infatti, è possibile ottenere un welcome bonus fino 400€ + 50€ in Fun Bonus per provare le slot machine.Il bonus Sisal di benvenuto rappresenta indubbiamente uno dei principali aspetti che incentiva i nuovi utenti alla registrazione sul sito.. L’iniziativa promozionale dedicata allo sport non è l’unica presente sulla piattaforma. I nuovi clienti possono scegliere tra una vasta selezione di welcome bonus, uno per ciascun prodotto del bookmaker.Come funziona il bonus Sisal di benvenuto? Come visto, l’offerta permette di iniziare a scommettere online ma anche di fare le prime puntate al casinò. Requisito fondamentale è essere nuovi clienti ed utilizzare il codice bonus Sisal BET-SISAL (facoltativo ma necessario per aderire alla promo esclusiva). Dunque non avere già un account iscritto sulla piattaforma di gioco. Inoltre, proprio come previsto dalle direttive dell’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) è consentito l’accesso al mondo delle scommesse sportive solo ai maggiorenni (+18) residenti in Italia.Entriamo ora nello specifico del bonus di benvenuto scommesse per capire come ottenerlo, come sbloccarlo ma soprattutto quali sono i termini e condizioni che regolano l’iniziativa che ogni giocatore dovrebbe conoscere.Come visto precedentemente il bonus Sisal è composto da più parti. Una dedicata alle scommesse sportive online ed una dedicata alle slot machine. Entrando nello specifico del funzionamento dell’iniziativa potremmo suddividere ulteriormente la somma offerta dall’operatore in tre parti:Una somma non indifferente che indubbiamente ha contribuito a far entrare Sisal Matchpoint nella lista dei migliori siti scommesse sportive per il bonus benvenuto offerto. A seguire elencheremo tutti i passaggi, step by step, per vedere come ottenere il welcome bonus Sisal.Ottenere il bonus Sisal di benvenuto è molto più facile di come potrebbe apparire in un primo momento. Ecco tutti i passaggi necessari per prendere parte all’iniziativaCome visto, la digitazione del codice bonus BET-SISAL si rende necessaria per ottenere il welcome bonus esclusivo. Tuttavia è opportuno sottolineare che l’utilizzo del codice è un passaggio facoltativo, dunque a totale discrezione dell'utente. Tale operazione non influenza la registrazione sul sito che può avvenire anche senza digitare il codice bonus nello spazio dedicato e senza scegliere alcuna promozione di benvenuto.Dopo aver analizzato tutti i passaggi necessari per ricevere il bonus benvenuto scommesse, non resta che illustrarne i termini e condizioni. Potremmo riassumere il funzionamento dell’iniziativa come segue:Si applicano ulteriori termini e condizioni completi che possono essere consultati per intero visitando il sito ufficiale dell'operatore.La lunga storia e tradizione di Sisal Matchpoint indubbiamente è uno dei motivi che ha contribuito questo bookmaker ad essere uno dei migliori siti scommesse online presenti in Italia ad oggi. Ma non solo, una piattaforma completa ed una vasta selezione di promozioni dedicate sia ai nuovi clienti che agli utenti già iscritti hanno fatto sì che questo operatore spiccasse nella folta schiera di concessionari di gioco con regolare licenza ADM. Oltre al bonus Sisal di cui si è parlato precedentemente, infatti,. Non ci sono particolari termini e condizioni da conoscere: basta inserire in giocata almeno 4 partite con quota pari o maggiore a 1.24.Il bonus multipla Sisal non si applica solo alle scommesse calcio, basket o tennis, ma vi sono anche promozioni applicate all’ippica. Ad esempio. L’importante è che la quota totale sia pari a 2.50 o maggiore (quota min. per esito 1.40).Su Sisal bonus benvenuto e promozioni non sono limitati alla sfera delle scommesse sportive online. I giocatori che vogliono prendersi una pausa dal betting o semplicemente provare qualcosa di diverso, possono sedersi virtualmente ai tavoli verdi del poker online o fare qualche puntata al casino.Il bonus benvenuto poker è composto da due parti:. Proprio come accade per la promozione di benvenuto sulle scommesse, anche in questo caso è necessario accumulare Status Points per vedersi accreditata ciascuna tranche in cui è suddivisa la somma da spendere sui tavoli verdi.Scommesse, poker, bingo, ma anche casinò: l’operatore offre un bonus benvenuto per ciascun prodotto presente sulla piattaforma. Chi voglia far girare la roulette o i rulli di una slot machine, può farlo sul sito di Sisal approfittando anche qui di unNaturalmente il requisito fondamentale è in questo caso, come visto per le offerte di benvenuto analizzate precedentemente, essere nuovi clienti e non avere già un conto di gioco registrato sul sito. In seguito tutto ciò che occorre fare è una ricarica con uno dei metodi di pagamento indicati entro 30 giorni dal momento dell’iscrizione e convalidare l’account creato. Il bonus Sisal casino è di tipo fun bonus, ha quindi requisiti di puntata pari a 35 volte da soddisfare per trasformarlo in reale.Tenendo conto della facilità di adesione all’iniziativa promozionale, così come delle somme offerte dall’operatore, indubbiamente è possibile considerare il bonus benvenuto Sisal come uno dei migliori bonus di benvenuto disponibili in Italia. Tuttavia è doveroso sottolineare che l’offerta del concessionario di gioco nostrano non è l’unica presente sui bookmaker ADM. Anchemettono a disposizione dei welcome bonus interessanti che permettono di provare, oltre alle scommesse sportive online, anche le scommesse virtuali con una parte dell’offerta spendibile proprio sul virtual.Tra i bonus benvenuto scommesse più apprezzati dai giocatori vi è anche l’offerta diche permette ai nuovi utenti di ottenere subito una somma da spendere sul palinsesto sportivo con termini e condizioni estremamente facili da soddisfare. Inoltre con un rimborso sulle prime giocate effettuate, gli utenti hanno la possibilità di scommettere online con un incentivo in più.Il codice bonus Sisal è un codice che l’utente può digitare in modo facoltativo in fase di apertura del conto di gioco. Al momento della scelta di uno dei bonus benvenuto illustrati nel formulario di iscrizione, infatti, il giocatore può decidere di digitare manualmente il codice, qualora ne fosse in possesso, per aderire ad eventuali promozioni esclusive o speciali.È possibile ottenere punti per sbloccare il bonus Sisal scommesse semplicemente effettuando giocate online con quota minima 2.00. Ogni 10 Status Points accumulati contribuiscono a sbloccare 1 euro di bonus benvenuto. I punti sono accreditati secondo un calcolo specifico che prende in considerazione il valore della puntata effettuata ed il moltiplicatore il quale dipende dalla legatura di eventi della giocata.No, il bonus benvenuto sport diventa disponibile dopo aver effettuato un primo versamento con tutti i metodi di pagamento eleggibili che al momento escludono il bonifico bancario. Inoltre occorre validare il conto di gioco per poter prendere parte all’iniziativa.