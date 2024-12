Dall'Inghilterra - Cole Palmer ha fatto domanda per brevettare la sua esultanza

Getty Images

presto potrebbe non essere solo un'esultanza, quella tipica del fenomeno del Chelsea, ma addirittura un. Secondo quanto riporta il Mirror, infatti, il trequartista inglese si sarebbe già mosso e avrebbe presentato una domanda ufficiale all’Ufficio per la Proprietà Intellettuale del Regno Unito perCosa comporterebbe questo? Palmer vedrebbeIl classe 2002 si inserirebbe in un solco già percorso da grandi del passato come Cantona e Beckham, oppure anche da leggende ancora in attività come Cristiano Ronaldo, che ha fatto delle proprie iniziali e del proprio numero un marchio di fabbrica.

Dopo una finale di Euro 2024 che lo ha visto a segno, ma sconfitto dalla Spagna con la sua Inghilterra, la stagione 2024/25 vede il Chelsea al secondo posto e Palmer come luce della squadra di Maresca, al primo posto anche nella fase campionato di Conference League, per la quale però l'ex Manchester City non è in lista.