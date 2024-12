Il Chelsea non è più lo zimbello d'Inghilterra: così Enzo Maresca ha trasformato i soldi in vittorie

AFP via Getty Images

Quanto sono belle le fuoriserie? Affusolate, metallizzate, volano su strada e su pista e danno anche un certo tono a chi le possiede.Tutti alle prese con rose lunghissime, riempite di giovani dal costo sproporzionato rispetto alla potenzialità del momento e quindi bisognosi di un tempo che lo status di big del Chelsea non consente.

A Potter non è riuscita la magia, Lampard si è bruciato la carriera per amore della maglia che ha portato sul tetto d'Europa e Pochettino, per quanto abbia condotto un lavoro apprezzabile, non ha trovato terreno fertile per l'apertura di un ciclo. Sulla tavola apparecchiata dall'argentino, attuale ct della Nazionale USA, ecco però le primizie cucinate da, nominato head coach dopo la conquista della Championship, la Serie B inglese, alla guida del Leicester City. Quando siamo a poco più di un terzo della stagione,, dietro solo al Liverpool, e dopo il 4-3 al Tottenham ha ilTutt'altra cosa rispetto a quando i Blues, con centinaia di milioni di cartellini in campo tra i vari Fernandez, Caicedo, Mudryk, venivano presi a pallonate da squadre dal valore complessivo a volte anche cinque volte inferiore.

L'articolo prosegue sotto la classificaCome ha fatto Maresca a trovare la formula corretta per far esprimere in maniera corretta questa Babele dorata che si è ritrovato tra le mani?come del resto anche l'attuale allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta. Non inganni la crisi che sta vivendo il Manchester City, parliamo dell'. Il retroterra, in sostanza, è il migliore possibile. Però Maresca evolve il guardiolismo contaminandolo con qualcosa di molto più semplice:E' stato Carlo, che lo ha avuto allaall'inizio del Nuovo Millennio,. Un consiglio che si è rivelato fondamentale. Infine, la conoscenza profonda del suo miglior giocatore,: già Pochettino aveva liberato il potenziale del fenomenale trequartista, ma. Anche Nicholas Jackson, con il nuovo allenatore, è arrivato alla definitiva affermazione, mentrequando ancora la quadra non era stata trovata. Ah, sì, e ci sarebbe pure Joao Felix.

Tatticamente,, Caicedo e Fernandez dietro il quintetto Blues composto solitamente da Neto e Sancho sulle fasce, Lavia come jolly arretrato, Palmer avanzato e Jackson come riferimento offensivo. Ma ovviamente una rosa del genere garantiscecome il 3-3-4 che ha permesso di ribaltare l'ultima sfida contro il Tottenham. Insomma:Ma se nessuno, prima di Maresca, era riuscito a farli rendere in questo modo, il merito sarà un po' anche di chi prende le decisioni in panchina, giusto?

Infine, un fattore essenziale in questa disamina:e, traguardo centrato da Pochettino nella scorsa stagione. Si tratta di una competizione dall'che contro gli avversari più improbabili, tipo gli armeni del Noah,"Nkunku vuole giocare di più? Anche io vorrei avere i capelli lunghi, eppure eccomi qua. Non sempre si può ottenere ciò che si vuole", ha ironizzato l'allenatore qualche giorno fa parlando dell'ex Lipsia, capocannoniere della manifestazione fin qui con 5 marcature.. Anche Thomas Tuchel, campione d'Europa 2021 con gol di Havertz in finale contro il City, ha la sua fetta di gloria in questa cavalcata...